Cerca de un millar de escolares y 11 centros educativos participan en el Coso Escolar del Carnaval de Los Llanos

Profesores y familiares compartieron este jueves en Los Llanos de Aridane una de esas jornadas que año tras año deja su particular huella en el Carnaval aridanense: el Coso Escolar en el que, en esta edición, participaron cerca de un millar de escolares que cursan sus estudios en 11 centros educativos de la comarca, se informa en nota de prensa.

Ataviados con sus fantasías, muchas las cuales rendían su particular homenaje a México, los menores recorrieron el casco urbano comprendido entre la Avenida Sarbelio Pérez Pulido, pasando por la calle Real y la Avenida Doctor Fleming para culminar en el recinto del carnaval, anunciando la llegada del primer fin de semana del carnaval aridanense.

Fieles a su cita, participaron en el gran coso escolar los alumnos de la Escuela Municipal Infantil Nina Lola Albelo, Guardería Encantia, Centro de Educación Obligatoria (CEO) Tijarafe, y los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Todoque, Puerto Naos, La Laguna, Mayantigo, Mariela Cáceres, El Roque, Jedey y Arco Iris.

Los más pequeños derrocharon ilusión, colorido y sonrisas a su paso, mientras eran ovacionados por el numeroso público que se concentraba a lo largo del recorrido para disfrutar de esta nueva cita con el carnaval aridanense, en la que dejan constancia de la creatividad de docentes y familiares, que se han volcado para elaborar todas y cada una de las fantasías que lucen los menores o implicarse de lleno en la fiesta disfrazándose para hacerles compañía.

Un esfuerzo que la concejal responsable del área de Fiestas del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Mónica González Rodríguez reconoció públicamente. Además, la edil aprovechó la ocasión para transmitir su agradecimiento institucional “a todas y cada uno de las personas que forman los grupos del carnaval, así como al equipo humano que los rodea, diseñadores, costureras, músicos, compositores, creativos y, sin duda familiares, a los que desde hace meses restan minutos de su vida para dedicarse de lleno y con mucha ilusión a una de las fiestas más multitudinarias de las que se celebran en nuestro municipio y que, como el Carnaval de Los Llanos, es todo un referente dentro y fuera de La Palma”.

“Un carnaval”, añadió la edil, “en el que desde los más pequeños hasta los mayores, hacen un esfuerzo titánico para engrandecer esta fiesta y crear una pequeña gran familia carnavalera que pone de manifiesto que el Carnaval de Los Llanos de Aridane no tiene límites ni fronteras y que el espíritu de la fiesta mantiene el dinamismo propio de una cita hecha por y para el pueblo”.

En este sentido, Mónica Rodríguez felicitó especialmente al equipo de 24 aspirantes que dieron lo mejor de sí sobre el escenario del recinto del Carnaval para conquistar al público y al jurado con sus fantasías más allá de los premios o no otorgados por cada uno de los jurados, así como a las reinas salientes, a las murgas Los Retamas, Los Conejos Inolvidables y CEPA Guayafanta, las Viejas a Caballotas, la batucada Badakatum, las comparsas Tropicana, Samba Junior, Atawara, Ohana, Sabaiba, Samba do Corazao, Vía Láctea, Bahía, Copacabana Infantil, Baby Corazao, Inicia, Samba do Corazao Baby, Cacao, Sama Corazao Infantil, Poco Loco Coco y las agrupaciones folclóricas Agrupaciones La Dichosa, La Ilusión, La Era, Las Camelias, Magdalena Carballo, Una Hora Menos en Canarias, así como a los presentadores Gonzalo, Shaila y Martina y Nieves y Herminda.

No faltaron tampoco en el coso escolar las batucadas, que les acompañaron con mucho ritmo hasta las inmediaciones del recinto, donde los pequeños se detuvieron para recuperar fuerzas en una merienda colectiva y multicolor que, sin duda, forma parte de la tradición y la esencia del Carnaval de Los Llanos de Aridane.