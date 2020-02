CC muestra su preocupación por la sentencia que anula el contrato del Plan General de Ordenación de Los Llanos

Francisco Montes de Oca, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Coalición Canaria (CC) muestra su “preocupación por la sentencia que anula el contrato del Plan General de Ordenación PGO)” del municipio de Los Llanos de Aridane, destaca en una nota de prensa. Pide al grupo de Gobierno (PP) que "aclare las razones por las que no se acudió a la celebración de la vista en la que se practicaron las pruebas, lo que puede condicionar un futuro recurso ante el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias)".

En la nota apunta que “debido al anuncio de que un juzgado ha anulado la contratación del nuevo PGO, el grupo municipal de Coalición Canaria considera que nos encontramos ante un grave contratiempo para el municipio, con unas consecuencias devastadoras para impulsar el ansiado desarrollo de Los Llanos de Aridane”.

Señala que “el grupo de Gobierno ha de ser consciente y asumir la responsabilidad que se deriva de una sentencia que agita los cimientos del urbanismo municipal”. Sostiene que “a la situación de estancamiento económico a la que han llevado al municipio en ocho años, y que padece de especial manera un sector como el de la construcción ya muy castigado por la crisis económica desde hace varios años, se une ahora una nueva conmoción desde el punto de vista social, económico y jurídico, sin contar con el profundo impacto que va a ocasionar en las arcas municipales”.

La sentencia, añade, “es fruto del recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de Canarias en el que instaba la anulación de la contratación de una empresa para redactar el nuevo plan, debido a que apreciaron determinadas irregularidades a las que los tribunales finalmente han terminado dando la razón”. La resolución dictada “contra el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane”, dice, “sitúa al grupo de Gobierno ante una tesitura complicada ya que o bien decide interponer un recurso de apelación contra la citada sentencia ante el TSJC y continúa con el trabajo encargado, sin saber con certeza en que se sentido se puede pronunciar finalmente el alto tribunal o bien asume la sentencia y se coloca nuevamente en la casilla de salida e inicia un nuevo procedimiento de contratación”.

Indica que “llama poderosamente la atención que a lo largo del procedimiento judicial, en relación a la prueba solicitada por el propio Ayuntamiento como administración demandada, por la que requería el testimonio del ex decano del Colegio Interinsular de Arquitectos de Canarias, llegado el momento de formular las preguntas que permitiesen aclarar ante el tribunal las razones que llevaron al grupo de Gobierno a adoptar los criterios de contratación, éstas no pudieron realizarse pues la representación municipal no compareció”. Por tal motivo, concluye, en el último pleno, el portavoz de Coalición Canaria, Francisco Montes de Oca, “solicitó a la señora alcaldesa, como máxima responsable del Ayuntamiento tanto para lo bueno como para lo malo, que sin escudarse en los trabajadores municipales, aclare las razones por las que el Ayuntamiento no compareció a formular las preguntas oportunas cuando al juzgado le consta que dicha comparecencia fue notificada al Ayuntamiento por los cauces reglamentarios”.