IUC lamenta que el Ayuntamiento de Los Llanos no recurra la sentencia que anula los pliegos del Plan General

Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Llanos de Aridane rechaza la propuesta del grupo de Gobierno del PP de no recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Santa Cruz de Tenerife que estimó un recurso del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias contra los pliegos administrativos para la adjudicación de la redacción del Plan General de Ordenación del municipio, informa en nota de prensa IUC.

En el Pleno extraordinario, convocado en la mañana de este miércoles, 24 de junio, Felipe Ramos, portavoz de IUC, recordó que la posición de su partido desde el pasado mes de febrero era la de recurrir la mencionada sentencia al entender que “el recurso es el menos malo de los escenarios que se plantean”.

Para Ramos hay argumentos para seguir defendiendo los pliegos aprobados en la anterior legislatura: “¿Cómo no va a poder fijar el Ayuntamiento el precio del contrato cuando existe una directiva de liberalización de los servicios? ¿O es que un juzgado de lo contencioso está por encima? ¿Si no hay tarifas profesionales por qué se le vienen a exigir de alguna manera a nuestro Ayuntamiento? ¿Cómo no va a poder obligar el Ayuntamiento a que el adjudicatario mantenga abierta una oficina en el municipio durante el periodo de exposición pública del mismo? ¿Es este servicio el único que no puede prorrogarse en el tiempo?”

El portavoz de la formación de izquierdas rechazó que “no se haya trabajado de forma colectiva para buscar una solución al problema que supone esta sentencia, ya que el grupo de Gobierno ha consultado a quién ha considerado y contratado un informe a quién ha querido. Un informe contratado en el que no se valora el escenario de recurrir, solo el escenario de acatar la sentencia”.

Para Ramos “conociendo que el plazo para recurrir finalizaba el 25 de junio solo se nos envía un informe jurídico el día 22, y se nos convoca para Comisión el 23 y Pleno hoy, día 24. Realmente sorprendente si no fuera porque la decisión estaba tomada y estas dos convocatorias han sido un mero formalismo para ustedes”.

Finalmente, Ramos afirmó que “si no se recurre se asumen las tesis del Colegio de Arquitectos y de la sentencia contra el contenido de los pliegos, por tanto, se asumen que las cosas no se han hecho bien, y en tal caso, se asumirán responsabilidades políticas”.