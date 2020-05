IUC recuerda que el Ayuntamiento de Los Llanos de no tuvo superávit en 2019 y señala el Gobierno local “intenta tapar su mala gestión económica”

Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Llanos de Aridane rechaza “el triunfalismo del Grupo de Gobierno del PP sobre la gestión económica del Ayuntamiento, tras darse cuenta la semana pasada en un pleno extraordinario la liquidación del Presupuesto de 2019”, indica en una nota de prensa.

El resultado de la liquidación, señala, “arrojó unos malos datos sobre la gestión económica del ejercicio pasado que el Grupo de Gobierno del Partido Popular ha intentado maquillar anunciando que cuenta con 6,6 millones de euros de remanente”.

Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, señaló en el mencionado pleno que “el Grupo de Gobierno no profundizó en el contenido del documento económico porque no le daba unos buenos datos, ya que la Corporación incumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto en 2019”. Por eso para Ramos “resulta sorprendente que el día después del pleno nos encontremos con una nota de prensa en la que se destaque la existencia de remanente, como sucede todos los años, y prácticamente se pase de puntillas por la mala gestión del presupuesto del año anterior, que ha conducido a la no existencia de superávit”.

Desde IUC, añade, “siempre hemos defendido el uso del superávit y del remanente de tesorería para políticas sociales, algo que el PP en Los Llanos de Aridane solo ha comenzado a defender como argumento contra el Gobierno de España y para no responder ante su propia gestión, ya que al frente del Gobierno central nunca hicieron nada por cambiar estas normas, incluso cuando desde la mayoría de municipios y desde la oposición se le solicitaba”.

Por otra parte, apunta, “no podemos considerar un buen dato la existencia de 6,6 millones de euros de remanente, porque lo que indican es la baja ejecución en obras de inversión realizada en los últimos ejercicios, lo que supone menos economía productiva en el municipio. Es importante que esta inversión, como hemos propuesto en años pasados, no solo se destine para el asfaltado y el alumbrado de determinadas vías del municipio”.

Para el portavoz de la formación de izquierdas “el Grupo de Gobierno, con su alcaldesa al frente, intenta tapar su mala gestión económica en 2019, orientada a actuaciones previas a las elecciones municipales del 26 de mayo, con la exigencia a otras administraciones.” “Si el incumplimiento hubiera sido por una mayor inversión en políticas sociales, no estaríamos denunciando esta situación, pero lamentablemente la desviación entre lo presupuestado y lo gastado respondió más bien a intereses electoralistas.”

Por último, para IUC “resulta sorprendente que el Grupo de Gobierno exija la reanudación de plazos para la contratación de obra pública cuando tras aprobarse el presupuesto municipal el 26 de diciembre pasado solo se haya adjudicado, hasta la entrada del estado de alarma, la rehabilitación de la Plaza del Retamar y un número importante de obras contratadas e iniciadas en años anteriores continúan sin finalizar”.