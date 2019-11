IUC denuncia que Los Llanos haya gastado más de 100.000 euros en publicidad y propaganda

Izquierda Unida Canaria (IUC), en una nota de prensa, denuncia que “el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane haya gastado más de 100.000 euros en publicidad y propaganda cuando falta más de un mes para cerrar el ejercicio presupuestario”. Señala que el presupuesto del Consistorio para 2019 incorporaba 45.000 euros para la partida de publicidad y propaganda, “existiendo a fecha 26 de noviembre de 2019 obligaciones reconocidas de pago por importe de 105.152,04 euros, que suponen más de 60.000 euros de los inicialmente previstos y un incremento del 133% sobre lo presupuestado”.

Desde IUC, recuerda, en el mes de marzo de este año, “denunciábamos que en menos de un mes se había gastado el 40% de la partida y que de seguir así el ritmo de gasto, en tres meses se agotaría la partida. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón y el gasto en esta partida se ha disparado. Rechazamos una vez más que no se haya desarrollado la moción, aprobada a propuesta nuestra por unanimidad en septiembre de 2016, para regular los criterios de adjudicación de las campañas de publicidad institucional del Consistorio llanense en los medios de comunicación. La partida de publicidad institucional, que el grupo de Gobierno del PP ha aumentado en los dos últimos años, alcanzó en 2018 un gasto de 60.367,44 euros, más de 20.000 euros de lo presupuestado inicialmente, una cifra que ha sido sobrepasada con creces en este ejercicio”.

Para Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Ayuntamiento, “es necesario que se contrate publicidad para anunciar determinados eventos, pero no para publicitar, con dinero público, la actividad que desarrolla cada una de las concejalías del grupo de Gobierno del PP”. El portavoz de IUC entiende que “una cosa es anunciar los eventos que van a tener lugar, por ejemplo, durante las Fiestas de La Patrona, pero algo muy distinto pagar a varios medios por hacer un seguimiento o retransmitir algunos de sus números sin que haya existido contrato o un criterio que determine por qué se eligen unos y no otros”. Ramos considera “increíble que haya interesantes actividades organizadas por el Ayuntamiento que no se publiciten en los medios mientras se destinan estas cantidades económicas de manera arbitraria a medios que desconocemos su audiencia y alcance real”.