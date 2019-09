IUC lamenta que “la piscina municipal de Los Llanos no haya sido accesible un verano más”

Izquierda Unida Canaria (IUC) “lamenta que un verano más la piscina municipal de Los Llanos de Aridane no haya sido accesible para las personas con movilidad reducida. Desde su reapertura en agosto de 2017 la piscina no cumple con la legislación en materia de accesibilidad, ya que la entrada a través del Estado Municipal Aceró no garantiza que todas las personas con movilidad reducida puedan acceder a las instalaciones, tal como denunciamos públicamente en su momento y como también ha señalado la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa)”, informa la formación en nota de prensa.

“Somos conscientes de que el Ayuntamiento se vio obligado a rescindir el contrato a la empresa adjudicataria de la cuarta fase Reforma y Acondicionamiento de las instalaciones de la piscina municipal por incumplir los plazos de ejecución, pero también tenemos que recordar que esa resolución se consideró ajustada a Derecho por el Consejo Consultivo de Canarias en el mes de octubre de 2018”, recuerdan.

“Desde IUC lamentamos que tras rescindirse ese contrato el grupo de Gobierno del PP haya esperado hasta julio de este año para licitar de nuevo la fase pendiente. Esta desidia a la hora de planificar la terminación de la obra ha impedido que el Ayuntamiento haya contado durante los meses estivales con una instalación totalmente accesible”, señala.

Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, considera que “lograr un municipio accesible no puede ser una promesa electoral, como planteó el PP en la pasada campaña electoral, sino cumplir con la legislación vigente.” Para Ramos “algo falla en nuestro municipio cuando las personas con movilidad reducida no pueden en 2019 tener un acceso cómodo que les facilite su autonomía en una instalación municipal como es la piscina”.