IUC exige que se cumpla la moción para retirar las plazas marcadas de azul en el Centro de Salud de Los Llanos

Izquierda Unida Canaria (IUC) exige al grupo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane que “cumpla con los acuerdos de la moción, aprobada por unanimidad el pasado 31 de enero, y retire las plazas marcadas de azul en las inmediaciones del Centro de Salud”, informa en nota de prensa.

En el pleno del mes de enero se aprobó, por unanimidad, una moción presentada por IUC en la que se instaba al grupo de Gobierno, entre otros acuerdos, a “retirar las plazas marcadas de azul en las inmediaciones del Centro de Salud de Los Llanos de Aridane con el objetivo de que no formen parte del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública”.

Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Ayuntamiento, lamenta que “más de quince días después las plazas sigan marcadas de azul, aunque no formen parte del servicio de estacionamiento regulado, y no haya parquímetros”. Para Ramos “es necesario, con el objetivo de no seguir confundiendo a la ciudadanía, pintar de blanco los mencionados aparcamientos”.

“Desde IUC tampoco entendemos cómo no se ha convocado todavía una reunión entre la empresa adjudicataria y los portavoces de los grupos políticos para estudiar alternativas a la eliminación de plazas en la Avenida Venezuela”, afirmó el portavoz de la formación de izquierdas.

IUC siempre ha rechazado que “marcar de azul aparcamientos en las inmediaciones del Centro de Salud sea la alternativa a la eliminación de plazas en la Avenida Venezuela. No compartirnos que para solicitar una cita o acudir a una consulta, con la consiguiente incertidumbre sobre la hora de entrada y salida de la misma, se introduzca este sistema. Se trata de una zona residencial y sanitaria, que no encajaría en los usos comerciales que se utilizan para justificar el establecimiento de un estacionamiento limitado”, dicen.

Para Felipe Ramos, “es necesario, ante los problemas de aparcamiento que existen en las inmediaciones del Centro de Salud, retomar la idea planteada en Comisión en julio de 2016 de estudiar la posibilidad de habilitar aparcamientos, en colaboración con el Servicio Canario de Salud, en algún solar de la Montaña Tenisca para los profesionales sanitarios del Centro, de tal manera que se liberaran plazas para que los usuarios pudieran aparcar con mayor facilidad, pero no a cambio de instalar parquímetros".