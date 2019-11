Más de 500 músicos ‘tomaron' las calles en Los Llanos de Aridane para celebrar el encuentro insular de bandas de música

El encuentro insular de Bandas de Música de La Palma Julio Hernández Gómez congregó en Los Llanos de Aridane a más de 500 músicos de casi toda la geografía insular que como cada mes de noviembre se reúnen en un municipio para celebrar la festividad de la patrona de la música, Santa Cecilia, se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento aridanense.

Este año, añade, el encuentro itinerante de bandas que organizaron las áreas de Cultura del Cabildo Insular de La Palma y del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, incorporó nueva modalidad y nuevo escenario. Así, las bandas intervinientes hicieron un pasacalle que dio comienzo a las 16.30 horas desde la Escuela Oficial de Idiomas del municipio hasta las canchas anexas al IES Eusebio Barreto Lorenzo, donde las bandas tocaron al unísono el pasodoble Te oí cantar una vez del maestro Domingo González Ferrrera, (1913-1993), quien fuera director de la Banda de Los Llanos de Aridane y compositor de la música de La Loa.

Posteriormente, apunta, y una vez instalados en el recinto preparado para la ocasión, cada una de las bandas realizó su interpretación particular de un obra, haciendo disfrutar al público asistente hasta las 20.00 horas de un encuentro anual que no deja indiferente a nadie. La primera en el escenario fue la Banda Municipal de Música Salvatierra de Garafía dirigida por César Jesús Martín Mesa, que interpretó Pop español en concierto de varios autores. Continuó la Banda Municipal de Música de Fuencaliente bajo la dirección de José Manuel González Concepción que ejecutó la conocida obra de Paul Anka, May Way y dio paso a la Banda Municipal de El Paso, que dirigida por José Manuel Cerveró Pizarro, hizo su versión de El señor de los Anillos.

Continuó en el escenario la banda municipal de Tazacorte bajo la batuta de Alberto Camacho Amaro con la interpretación de Nino Bravo en concierto. All Times Favorites fue la obra elegida por la Banda Municipal de Música Los Nacientes de San Andrés y Sauces dirigida por Carlos Castro Conde, que pasó el testigo a la Banda Municipal Tabladitos de Barlovento con el tema Bienvenidosde una leyenda viva del rock and roll en español como es Miguel Ríos.

Seguidamente la Agrupación Musical Nueva Esperanza de Breña Alta interpretó, bajo la batuta de Luis José Martín Mesa, la obra Mocedades en concierto y dio paso a Banda Municipal de Música de Santa Cruz de La Palma que eligió para la ocasión, la obra Lanjarón dirigidos por Fernando Penella.

Queen in concert fue el tema seleccionado por la Banda Municipal de Puntagorda bajo la dirección de Gerson León Díaz, seguidos por la Banda Municipal de Música Breña Baja que hizo su interpretación de A Morriconi Portrait, dirigidos por Jorge Latorre Tarrasa.

Fue la Banda Municipal de Tijarafe bajo la dirección de Arturo Díaz Pérez interpretó a Amigo Pedro que cedió el testigo a la Banda Municipal de Puntallana que bajo el mando de Felipe Martel, hizo su versión de We are de The Champions, para que finalmente la banda anfitriona de Los Llanos de Aridane pusiera el broche final del encuentro insular de Bandas de Música de La Palma Julio Hernández Gómez, y que dirigida por Gonzalo Jaubert Lorenzo ejecutó la obra El tambor de Granaderos.

Previamente al encuentro, y como viene siendo costumbre desde hace algunos años, la banda de música de Los Llanos de Aridane ofreció un concierto en honor a Santa Cecilia al mediodía en los bajos de la Casa de la Cultura.