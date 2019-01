Montes de Oca (CC) dice que “se debe escuchar a la ciudadanía” para establecer una zona azul en el Centro de Salud de Los Llanos

Francisco Montes de Oca.

Francisco Montes de Oca, candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane, informa en un comunicado, en relación al establecimiento de una zona azul en las inmediaciones del Centro de Salud del municipio, que “se debe escuchar a la ciudadanía y hacer prevalecer el servicio público a la hora de aparcar cerca del Centro de Salud”.

“Han sido muchas las personas que se me han acercado, como candidato de Coalición Canaria, para mostrarme su malestar ante la decisión del grupo de Gobierno municipal, de marcar unos treinta aparcamientos en régimen de zona azul en el entorno del centro de salud, además de esas opiniones personales que me han llegado, no hay más que ver la respuesta masiva que dicha decisión ha tenido en las diferentes redes sociales, para entender tanto malestar es preciso pararse a escuchar a la ciudadanía y reconectar con sus peticiones, dando una respuesta efectiva dentro del marco de la legalidad. No podemos hacer caso omiso a las demandas de los ciudadanos, los políticos debemos evitar que los problemas se enconen y terminen generando mayor frustración entre la población”, asegura.

“Considero que no se puede tratar al ciudadano como un número, con el que se elaboran estadísticas, para cuadrar los resultados de la empresa que gestiona la zona azul. A los problemas en nuestro municipio hay que ponerles cara, los problemas tienen nombre y apellidos y las casuísticas de las personas que necesariamente acuden al Centro de Salud es muy variada, desde madres con niños, a personas con movilidad reducida, o sencillamente personas que se tienen que desplazar en coche por la lejanía de sus domicilios, que permanecen en el centro para ser atendidos, un periodo de tiempo más o menos largo. No vale como respuesta que existe una aplicación de móvil que facilita y hace más cómoda la gestión del pago, no se puede olvidar que están atentos a los turnos o bien tienen alguna dolencia que les impide estar pendiente de otras cuestiones, como evitar la sanción por superar el tiempo de estacionamiento, por no hablar de personas mayores que desconocen dicha tecnología y por no hablar tampoco de aquellas personas que acuden al centro varias veces al mes, con el coste que ello les implicaría”, sostiene.

“Tampoco vale el argumento de que cerca del Centro de Salud, en la Calle Vizconde, se ha habilitado un parquin de tierra, pues debido a la señalización de zona azul en la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, es ocupado a diario desde primera hora por trabajadores de las empresas cercanas a dicha avenida. Lo que también va a ocurrir si se termina imponiendo esa medida es que el problema de aparcamiento se traslade a las calles de La Montaña Tenisca, entrando en conflicto por las plazas de aparcamiento vecinos del barrio con usuarios del Centro de Salud”, advierte.

“Considero que el uso de la vía pública para aparcar es un derecho por el que en parte ya se tributa mediante el impuesto municipal de vehículos, también coincido en que la zona azul tiene ventajas para dinamizar el aparcamiento en la zona comercial del municipio y considero que también es necesario facilitar el aparcamiento cerca del centro de salud a los usuarios del mismo, pero hay situaciones en las que esa necesidad ha de ser un servicio que se ha de garantizar por la administración y no un negocio”, señala.

“Hemos de actuar con responsabilidad alejándonos de la intransigencia y de postulados demagógicos electoralistas, aquellos que se fundamentan en el no porque lo propone el adversario, creo que la gente espera que aportemos soluciones y las esperan vengan de quien vengan, por tales motivos le he trasladado a los compañeros concejales de Coalición Canaria la posibilidad de que propongan al grupo de Gobierno bien sea en comisión o en pleno la necesidad de estudiar una solución que entiendo que puede ser satisfactoria para las personas que acuden a diario en su vehículo al centro de salud. Creo que habría que introducir en el contrato la posibilidad y buscar las fórmulas materiales para que en ese entorno las primeras dos horas de aparcamiento sean gratuitas y a partir de que se supere ese tiempo, en torno a las dos horas, comenzar a cobrar. A nadie se le esconde la ventaja que supone poder llegar y estacionar de una manera rápida y cómoda cerca del Centro de Salud, con un caso urgente como un niño con fiebre alta, o alguien con un caso de hipertensión, por poner dos ejemplos, sin tener que estar dando vueltas para aparcar o hacerlo lejos. Para evitar que el Ayuntamiento incurra en responsabilidad por incumplimiento de contrato, éste podría plantear una reducción de la cuantía del canon que percibe por la concesión de dicho servicio. Considero que con un presupuesto de 21 millones de euros, es preferible que el Ayuntamiento deje de recibir dos o tres mil euros al año y a cambio ofrecer un servicio de aparcamiento regulado y gratuito en las primeras horas en el entorno del centro de salud”, concluye.