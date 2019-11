El PP rechaza la propuesta de IUC de comprar 36 viviendas en Los Llanos para alquiler social

El Grupo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane rechazó, en el Pleno ordinario del mes de octubre, la propuesta de Izquierda Unida Canaria (IUC) de comprar 36 viviendas en el municipio para ser destinadas a alquiler social, que sí contó con el apoyo de PSOE y CC, se indica en una nota de prensa de IUC.

A través de una moción, se apunta en la nota, IUC defendía “el inicio de los trámites para comprar un edificio cuya construcción se vio paralizada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria con el objetivo de que el Ayuntamiento, en un plazo razonable, pudiera poner a disposición de los vecinos y vecinas del municipio con mayores dificultades una bolsa de viviendas en régimen de alquiler social”.

IUC, añade, planteó esta iniciativa como respuesta a la dificultad que existe en el municipio para acceder a una vivienda, ya que junto a la no construcción de vivienda pública por parte del Gobierno de Canarias desde 2014, la oferta de alquiler se ha visto reducida en los últimos años con la emergencia de las viviendas vacacionales y “el Ayuntamiento no ha hecho casi nada por poner en régimen de alquiler social ninguna de las 18 viviendas de titularidad municipal que posee”.

Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, defendió en su intervención que “no había ningún impedimento jurídico, administrativo o económico que impidiera la compra, sino si existía, o no, voluntad política para llevarla a cabo.” Para Ramos, la alcaldesa del municipio, Noelia García, “solo buscó excusas, como la de posibles problemas con el planeamiento o de competenciales para no votar a favor.” “El Ayuntamiento puede ejercer competencias en materia de vivienda, otra cosa es que no se quieran ejercer y se priorice en otros gastos y en otras políticas que no contribuyen a mejorar la vida de los vecinos y vecinas del municipio”, afirmó el concejal de IUC.