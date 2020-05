El PSOE advierte que el Gobierno de Los Llanos pone en riesgo la economía del municipio por incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria

El PSOE de Los Llanos de Aridane advierte que “el equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento ha puesto en grave riesgo la economía municipal al incumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, indica en una nota de prensa. Añade que, a la vez, “lamentan la inmovilidad de los populares para adoptar medidas económicas que permitan aliviar las graves consecuencias que están sufriendo autónomos y pymes como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus”.

Los socialistas señalan que “el equipo de Gobierno del PP presentó en el último pleno municipal la liquidación presupuestaria de 2019, con dos meses de retraso, lo que evidencia un gobierno carente de gestión real”. Denuncian, además, se añade en la nota, “que se ha incumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto, cuya consecuencia directa será la imposibilidad de usar el remanente del que disponen los ayuntamientos, siempre que sus cuentas se ajusten a lo que establece la ley”.

Los socialistas destacan que “no pasó desapercibido en el pleno para todas las fuerzas políticas de la oposición en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane que el presupuesto de 2019 sufrió una importante merma en los dos primeros trimestres de dicha anualidad, coincidiendo con el periodo de las elecciones municipales”. En este sentido, “lamentaron que el presupuesto de todos los ciudadanos haya podido ser utilizado con fines electoralistas”.

En la nota se apunta que “en lo que se refiere a la comparecencia del grupo de Gobierno del PP, que realizó a petición propia para explicar las medidas tomadas durante el estado de alarma”, los socialistas “agradecieron que se hayan mantenido reuniones periódicas para informar a la oposición de la situación del municipio en el estado de alarma”, si bien, trasladaron su descontento al grupo de Gobierno por “no contar con el principal grupo de la oposición para la toma de decisiones”, sino que “se nos informa a posteriori de las medidas o directamente nos enteramos en los medios de comunicación”.

Desde el PSOE han mostrado “su apoyo y reafirman todas las medidas sociales que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento, aunque lamentamos profundamente que no hayan tomado todavía ni una sola iniciativa económica que sirva para ayudar o aliviar a los comerciantes o autónomos del municipio”.

“Es posible que la presentación dos meses tarde de la liquidación haya comprometido que los ciudadanos sigan sin respuesta ante esta situación”, sostienen los socialistas, que lamentan que el PP haya votado ¡en contra de la moción presentada por CC, a la que nos unimos incorporando una serie de enmiendas que fueron aceptadas por este grupo y a la que también se sumó IU”. “Una unidad necesaria en esta crisis de la que no quiso formar parte el PP”, critica el PSOE en la nota.

Los socialistas señalan que “mientras el grupo del Partido Popular en Los Llanos de Aridane no deja de exigir a otras administraciones que cumplan medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus, ellos mismos no son capaces de cumplir ni con las leyes ni con los ciudadanos”.

A todo ello, subrayan, “se suma al hecho de que la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, en reiteradas ocasiones, se haya excusado y evadido sus responsabilidades culpando a otras administraciones de no dejarla actuar”. “Un argumento que no se sostiene cuando no tenemos que ir más allá de nuestra propia isla para ver que diversos ayuntamientos, independientemente de sus colores políticos, han tomado innumerables medidas estando en similitud de condiciones”. “Una vez más se evidencia que para este grupo de gobierno hay otras prioridades diferentes a las del bien común”, añaden.

Además invitan a la alcaldesa a que “aplique a su forma de gobernar lo que pide a otros ejecutivos, como la humildad y el diálogo, para huir de la prepotencia”. “No es de recibo que gobierne el Ayuntamiento como si fuera su finca particular, olvidando al resto de los grupos municipales que forman parte de la Corporación, y luego reclame esos valores para otros. Para predicar hay que empezar por dar ejemplo y este gobierno de Los Llanos de Aridame, si por algo destaca, es por aplicar el rodillo de la mayoría para imponer sus políticas”, recalcan los socialistas.

Desde el grupo municipal del PSOE de Los Llanos, se agrega en la nota, lamentan que “en tiempos de máxima necesidad y urgencia, el equipo de Gobierno del PP no esté centrado en las necesidades reales del municipio sino en labores cuyo alcance no sobrepasa el impacto en redes sociales, y que poco o nada harán para salvar de la crisis a nuestros ciudadanos”.

Pese a todo, concluye, “el grupo municipal Socialista continúa tendiendo la mano al equipo de Gobierno, como ha hecho desde el inicio del mandato y a raíz de esta crisis incluso con más voluntad de diálogo y consenso si cabe, para trabajar desde la unidad en beneficio de los intereses de las vecinas y vecinos de Los Llanos de Aridane. Son tiempos que nos exigen estar a la altura de la gravedad de la crisis por la que estamos atravesando y unir esfuerzos, voluntades y talento en favor del interés general de los ciudadanía”.