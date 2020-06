El PSOE celebra que “el Gobierno del PP” en Los Llanos “entre en razón” y “acepte no recurrir” la sentencia que anuló el Plan Ordenación del municipio

El grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane celebra que, “por fin, el Gobierno municipal del Partido Popular (PP) haya entrado en razón y acepte no recurrir la sentencia que anuló el acuerdo plenario de marzo de 2017 por el que se contrató la redacción del Plan General del municipio, tal y como propuso el PSOE tras analizar el contenido del fallo judicial”, indica en una nota de prensa. Apunta que “así se ha acordado en el pleno celebrado” en la mañana de este miércoles, 24 de junio, “donde se ha aprobado no recurrir el fallo y proceder nuevamente a la contratación del proceso de redacción del documento. Destaca que “el pleno avala la posición de los socialistas ante la sentencia que tumbó la redacción del planeamiento”.

Los socialistas han lamentado que “el Partido Popular de Los Llanos de Aridane haya llevado la gestión urbanística del municipio a un callejón sin salida, que corría el riesgo de empantanarla aún más si prolongaba esta agonía recurriendo el auto que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por el Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias y que no tenía ninguna garantía de prosperar”.

Apunta que “el informe jurídico externo, que finalmente ha hecho entrar en razón al Gobierno municipal, deja claro que hay que ejecutar la sentencia, sin autorizar la interposición de un recurso de apelación contra el fallo, tal y como proponía el grupo Socialista, al igual que apunta la necesidad de convocar el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato para la redacción del planeamiento, una vez se ordene la formulación de los pliegos de acuerdo con los términos de sentencia”.

Añade que “el documento también prevé resarcir al adjudicatario del contrato de servicios declarado nulo por las prestaciones realizadas desde la formalización del mismo hasta la aprobación del documento de alcance por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental”.

El Gobierno municipal que dirige la alcaldesa Noelia García Leal, sostiene, “ha dejado, una vez más, correr el tiempo para tomar una decisión y ponerse a trabajar en un nuevo proceso de licitación para la redacción del planeamiento municipal desde que el pasado mes de febrero se conoció el fallo judicial que tumbaba este proceso”.

Falta de transparencia

“Es más”, subraya, “desde el grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane denuncian la falta de transparencia del Gobierno municipal, que no ha hecho entrega del documento de aclaración de la sentencia que obra en su poder desde el pasado seis de marzo, pese a haberlo solicitado formalmente. Ni siquiera, critican, facilitaron esta documentación ni en la comisión ni el pleno en el que se ha abordado este asunto”.

Los socialistas denuncian que “la gestión urbanística del Partido Popular está cercenando el potencial de crecimiento y desarrollo de Los Llanos de Aridane, que se traduce en la falta de oportunidades para la generación de actividad económica y creación de empleo”.

Asimismo, lamentan que “se haya vuelto a tirar el dinero de todos los aridanenses en un proceso de redacción del planeamiento, que ha llegado a un callejón sin salida por una gestión del Gobierno municipal claramente errónea a la vista de la sentencia judicial”. La sentencia, recuerdan los socialistas, “ha condenado también costas al Ayuntamiento”.

El PSOE demanda al Gobierno local que “se tome en serio de una vez el urbanismo municipal y licite la redacción del Plan General con todas las garantías jurídicas para que no vuelva a sufrir un nuevo revés este documento”. “Los Llanos de Aridane no se merece la política urbanística que ha regido en la Corporación, que mantiene sumido al municipio en un planeamiento de 1987, que no responde a las legítimas aspiraciones de sus vecinas y vecinos y a una localidad que aspira a un futuro de progreso y prosperidad”, concluyen.