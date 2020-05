El PSOE de Los Llanos presenta una batería de medidas para hacer frente a la crisis socioeconómica derivada de la COVID-19

Robert Nazco, portavoz del grupo Socialista en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

El grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha presentado una batería de medidas para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas en el municipio derivadas de la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus COVID-19, indica en una nota de prensa.

Los socialistas señalan que “ahora es el momento en que el Ayuntamiento debe redoblar sus esfuerzos en favor de la protección social de las vecinas y vecinos más vulnerables del municipio y del tejido empresarial y profesional local de Los Llanos de Aridane para cooperar en recuperar el pulso económico con la mayor prontitud posible”.

Desde el principal partido de la oposición en Los Llanos de Aridane abogan por “la articulación de una adecuada prestación servicios públicos de calidad, la contratación de bienes y servicios por parte de la Administración municipal y la puesta en marcha de medidas fiscales y de ayuda a las empresas y empleadores de la localidad, como ejes sobre los que hacer pivotar la actuación del Ayuntamiento”.

De ahí, añaden, que el paquete de medidas propuesto gire en torno a la eficiencia y eficacia de esta Administración con el fin de agilizar los procedimientos administrativos en la provisión de bienes y servicios públicos, la prevención de la salud de las vecinas y vecinos de Los Llanos de Aridane y en una adecuada política fiscal, que amortigüe el impacto de la crisis sobre el desempleo y las familias.

Las propuestas, que suman más de una treintena, contemplan, entre otras medidas, “la incorporación del personal suficiente en los departamentos de contratación, intervención y tesorería para una ágil aplicación y abono de partidas dedicadas a servicios, subvenciones e inversiones”. Además prevé habilitar un fondo de contingencia de aplicaciones presupuestarias, que no sean de necesaria ejecución, para las subvenciones.

Plantea asimismo dotar a los Servicios Sociales de un suplemento de crédito suficiente para hacer frente al previsible incremento de demanda de ayudas; crear ayudas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que hayan tenido que cerrar o que hayan sufrido pérdidas que pongan en riesgo su funcionamiento.

En materia de empleo, los socialistas de Los Llanos de Aridane proponen crear una línea de apoyo para nuevas contrataciones, así como otra línea de apoyo para la creación de nuevos proyectos empresariales.

Ante la necesidad de reactivar la actividad comercial y empresarial, se apunta en la nota, proponen un Plan de Dinamización de Zonas Comerciales Abiertas y, dada su particularidad, de la Zona turística de Puerto Naos. Asimismo apuestan por la realización de una campaña de sensibilización, conjuntamente con los agentes económicos locales, para promover el consumo en los comercios de Los Llanos de Aridane así como de productos de proximidad del municipio.

En el ámbito fiscal, demandan la exención del pago a establecimientos de hostelería por la ocupación de la vía pública y basura hasta final de año. Los socialistas también demandan ampliar los plazos de abono y de fraccionamiento del pago de los impuestos y establecer un conjunto de subvenciones a autónomos, emprendedores y pymes del municipio, así como bonificar las tasas e impuestos que les corresponde.

El Ayuntamiento, señalan, ha de garantizar que no se están realizando cortes de suministro de agua o luz a particulares que no pueden pagar sus facturas, procediendo a reconectar de nuevo a quienes no tienen servicio y lo soliciten. Asimismo, demandan que se habiliten ayudas sociales para el pago del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de personas o familias, autónomos o pymes que hayan sufrido los efectos de la crisis del coronavirus.

Establecer una línea de asistencia gratuita para desempleados, emprendedores, autónomos y PYMES para afrontar esta crisis, además de la puesta en marcha de un punto único de información para el ciudadano para información sobre ayudas.

Los socialistas proponen que el Ayuntamiento destine el dinero de las fiestas de los barrios cancelados a la lucha contra la COVID-19. Además destacan la necesidad de modificar la ordenanza de mesas y sillas en el dominio público para favorecer la ampliación, temporal, así como permitir a establecimientos de hostelería, cuando no puedan ampliar terraza o no dispongan de ella, poder colocar una barra exterior para poder atender a los usuarios de sus servicios.

Adquisición de sistemas y visualizadores de conteo en espacios públicos limitando el aforo establecido; dispensadores de gel hidroalcohólico para parques infantiles y resto de dotaciones y edificios públicos; agilizar el pago de facturas pendientes a proveedores; reforzar limpieza de parques, jardines y lugares públicos de esparcimiento, o programas y actividades culturales online, principalmente infantiles, son otras medidas que ha propuesto el grupo municipal del PSOE para su desarrollo.