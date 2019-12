El PSOE señala que el presupuesto de 2020 de Los Llanos “no es el que se merece” el municipio

El grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se abstuvo en la votación de los presupuestos de 2020 del Consistorio, “con la confianza de que el grupo de Gobierno sea capaz de revertir la situación que dibujan las cuentas del próximo año, marcadas por el continuismo, carente de ambición de futuro y prácticamente sin inversión”, indica en una nota de prensa.

Añade que así lo puso de manifiesto el portavoz del PSOE, Robert Nazco, en la sesión plenaria, donde señaló que “los presupuestos de Los Llanos de Aridane para 2020 no son los que una ciudad como la nuestra se merece”. Nazco detalló durante su intervención que el presupuesto de 2020 dedica, “siendo bastante optimista, casi un 71% de sus ingresos al abono de sus gastos fijos, poniendo el acento en su preocupación por la baja inversión pública que prevé el Ayuntamiento”.

“La ciudad de Los Llanos de Aridane tiene todos los ingredientes para convertirse en la punta de lanza de la economía palmera. Sin embargo, quien mire con detenimiento el presupuesto para 2020 encontrará que, como se ha mencionado, de 21 millones, casi el 71% se irá en sueldos y mantenimiento básico. Mantenimiento que, efectivamente, se debe realizar, pero es lo mínimo que se le debe exigir a la Administración local”, destacó Nazco.

Nazo lamentó que el Gobierno municipal del PP se quede en “lo mínimo, que no es a lo que aspiran los ciudadanos y ciudadanas de Los Llanos de Aridane”. En este sentido, señaló que “sólo un 9% del presupuesto municipal se destinará a nuevas inversiones, lo que lo convierte en insuficiente para una ciudad que aspira a más”. “Como muestra de esta escasa o nula pujanza por el progreso municipal”, indicó que “los vecinos y vecinas dedicarán 7 de cada 10 euros a mantener, no a invertir”.

“Esto nos lleva a pensar que después de 5 años de gobierno del Partido Popular, se han acomodado, se limitan a lo mínimo y olvidan que detrás de ustedes, detrás de nosotros, vienen y vendrán otros”, apuntó Nazco y subrayó que “en los presupuestos falta de planificación, falta de visión de futuro”. Un lustro de gobierno del PP, dijo, “en el que celebran que los presupuestos alcanzan cifras históricas en los presupuestos sin que tengan reflejo en la sociedad”. “¿De qué sirve, si ese incremento se traduce en aumento de sueldos y no en inversión de futuro para la ciudad?”, apostilló.

En definitiva, Nazco aseguró que “nos encontramos ante un presupuesto continuista y sin ambición de futuro, prácticamente sin inversión, dejando a la deriva al municipio”. El portavoz indicó que esta falta de inversión propició que el grupo Socialista presentara una enmienda para dotar a los barrios de un plan de acción por valor de 200.000 euros, que no fue asumida por el Gobierno.

Asimismo, lamentó que “la externalización de servicios a la ciudadanía haya sido la vía más fácil y cómoda para no afrontar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) consensuada”. “Necesitamos una RPT adecuada y ajustada a la estructura de personal de nuestro ayuntamiento, no en vano representa casi un 51% de nuestro presupuesto; una RPT que no implique despedir a trabajadores y trabajadoras de esta institución; una RPT que ponga el foco en la eficiencia y eficacia que ha de primar en la función pública, que evite duplicidades y detecte carencias; una RPT que alumbre la necesidad de implementar tecnologías que redunden en la cualificación y productividad de nuestros trabajadores y trabajadoras”.

Durante el pleno de Presupuestos, se apunta en la nota, Nazco llamó también la atención sobre la situación del Plan General de Ordenación del municipio, “vital” para favorecer la inversión privada y la generación de empleo. “Desde la anulación del mismo, en breve harán 5 años, 5 años en los que ustedes han tenido en exclusiva responsabilidades de gobierno, poco sabemos y prácticamente nada se ha avanzado”. dijo.

La realidad, concluyó, “es que se tardaron dos años para adjudicar el encargo y otros dos años y medio para elaborar el primer borrador inicial, pese a que prometieron tenerlo terminado en 2021, plazos, a todas luces, inalcanzables”. “Sin este Plan General, el municipio retrocede, retroceden las oportunidades, retroceden los ingresos, retroceden los presupuestos municipales que es la principal herramienta con la que cuenta este Ayuntamiento para aplicar las políticas que necesitan sus vecinos y vecinas”, argumentó el portavoz socialista.