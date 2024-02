El alcalde de Los Llanos solicita “una reunión urgente” con el delegado del Gobierno para reforzar la seguridad en la comarca

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, ha solicitado “una reunión urgente” al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para instarle a tomar medidas que refuercen la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el municipio en toda la Comarca Oeste de la Isla, se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento aridanense.

“Nuestra petición es que se incremente la presencia de la Guardia Civil”, señala el alcalde, que recuerda que “en las últimas semanas se han registrado varios episodios, principalmente robos, que han generado intranquilidad tanto en Los Llanos de Aridane, como en El Paso, Tazacorte, Fuencaliente, Tijarafe, Puntagorda y Garafía”.

“Es un asunto que he hablado con los otros alcaldes y queremos tomar acción conjunta”, explica Llamas. “Creemos que hay que tomar medidas para que las cosas no vayan a más y que sigamos siendo una isla segura. Queremos dar tranquilidad y seguridad a nuestra ciudadanía y eso requiere la implicación de la Delegación del Gobierno para que refuerce los medios porque ya hemos advertido reiteradamente que, con la dotación actual de Guardia Civil, que hace un gran trabajo, no es suficiente”, añade.

En este sentido, el alcalde insiste en que la reunión con el delegado del Gobierno sirva para tomar medidas inmediatas. “Apelamos a la sensibilidad de Anselmo Pestana, que, como palmero, sabemos que quiere que esta Isla siga siendo unos de los lugares más seguros de España y confiamos en que atienda con premura nuestra solicitud”, apunta.

Por último, el alcalde agradece “la colaboración y el trabajo que siempre han realizado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como sus representantes, desde la Policía Local, hasta la Policía Canaria y la Guardia Civil”.