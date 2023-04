Álvaro Pages se incorpora a la lista de Noelia García Leal “para su reelección” como alcaldesa de Los Llanos de Aridane

La actual alcaldesa de Los Llanos de Aridane y candidata a la reelección, Noelia García Leal, ha confirmado que le acompañará en la lista que ha elaborado para concurrir a las elecciones del próximo mes de mayo el actual director de las emisoras del Grupo Prisa en La Palma, Álvaro Pages, informa en nota de prensa.

García Leal ha explicado que “este nombramiento responde al compromiso que tenemos desde el Partido Popular de Los Llanos de hacer crecer cada vez más el partido en el municipio, y de seguir reforzando el equipo que me acompañará los próximos cuatro años. Sin lugar a dudas, unos años en los que tenemos el gran reto de seguir trabajando en la recuperación de Los Llanos para continuar siendo un municipio referente y uno de los principales motores económicos de la Isla Bonita”.

Además, defiende que “Álvaro es un pieza clave ya que su trayectoria profesional al frente de varias empresas le avalan para aportar su experiencia al servicio público”.

Por su parte, Álvaro Pages afirma que “trabajar por la sociedad llanense es un reto que me apasiona y que asumo con mucha ilusión. Llevo 30 años viviendo en Los Llanos de Aridane, soy vecino de Argual, y me siento muy motivado desde que recibí la llamada de Noelia para que la acompañase con este grupo con el que he podido trabajar durante los últimos 8 años, colaborando con todas las áreas del Consistorio, y con conocimiento de lo que significa pasar de lo privado a lo público”.

Asimismo, asegura que “doy este paso al frente con alegría, respeto, y con el compromiso de que voy a dejarme la piel en este proyecto de futuro para Los Llanos que solo puede seguir liderando Noelia a través de las políticas de gestión del Partido Popular”.

Por último, se recuerda que Noelia García Leal presentará su lista electoral el próximo viernes 21 de abril.