El bienestar de los vecinos centra la sesión del Debate sobre el Estado del Municipio de Los Llanos de Aridane

El bienestar de los vecinos centró la sesión del Debate sobre el Estado del Municipio de Los Llanos de Aridane, señala en Consistorio en una nota de prensa. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane celebró este jueves el Debate sobre el Estado del Municipio, en el que su alcaldesa, Noelia García Leal, desgranó las distintas acciones que ha desarrollado su equipo de Gobierno durante los últimos diez años, se indica en una nota. Dijo que “sin lugar a dudas” han estado marcada por “la crisis económica, la pandemia y, posteriormente, por la erupción volcánica de la que todos los aridanenses de manera directa o indirecta nos hemos visto afectados”.

Concretamente, se apunta en la nota, García Leal explicó que todas las políticas que han llevado a cabo desde su equipo de gobierno “siempre han tenido como eje vertebrador el bienestar de nuestros vecinos, la reducción de impuestos, la mejora de los servicios municipales y el impulso y modernización de infraestructuras. Nuestro único objetivo y compromiso, a pesar de las dificultades, es mejorar la vida de nuestro vecinos, y no vamos a dejar de luchar ni un solo día por ello”, a lo que añadió que “nos habremos equivocado en cosas, porque no somos perfectos, pero nos dejamos la vida cada día para dar respuesta a nuestros ciudadanos. Entiendo que para quienes no gobiernan todo se ve fácil”.

La alcaldesa ha recordado “el importante esfuerzo” que tuvieron que realizar “durante la legislatura 2011-2015 para poner en marcha reformas que permitieran sanear las cuentas del Ayuntamiento. Tras la moción de censura, y volver al Gobierno municipal en minoría, en el año 2015”, García Leal señaló que “decidimos que era el momento de activar rebajas fiscales que beneficiasen a nuestros vecinos. Este equipo de Gobierno siempre ha entendido que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los aridanenses. Por este motivo, a lo largo de estos años, hemos reducido la contribución en dos ocasiones, se ha eliminado el impuesto de plusvalía, no se han subido las tasas municipales, y se han eliminado tasas como la de ocupación del suelo y las nuevas aperturas para facilitar la actividad económica”.

La primera edil también se ha referido a “las políticas desarrolladas durante la pandemia y la posterior emergencia volcánica”, y apuntó que “ con el fin de ayudar a nuestro sector empresarial, los grandes damnificados y a la vez un motor clave de la economía del municipio, hemos movilizado en ayudas Covid, en apenas un año 1 millón de euros, y hemos puesto en marcha distintas acciones que nos han permitido contribuir a la dinamización del municipio, y estimular las ventas y el consumo local”.

Además, afirmó que “en estos momentos el municipio se encuentra en plena recuperación y a la vez se enfrenta a grandes retos como son: la ordenación del territorio, la habilitación de la reconstrucción de las camas turísticas sepultadas bajo la lava, la recuperación de las zonas industriales, las zonas agrícolas y el desarrollo turístico del litoral”. “Creemos firmemente que la mejor política social es que la gente tenga trabajo digno, porque eso les posibilitará tener poder adquisitivo y que se mueve la economía local”, aseveró.

Para ello, aseguró García Leal, “es fundamental la inversión en infraestructuras como la Residencia de Mayores, que se encuentra la redacción de proyectos; seguir atrayendo inversiones como la depuradora de la zona del litoral, el Centro Integrado de Formación Profesional o el nuevo edificio judicial.” Destacó “la inversión de 4 millones de euros para el Plan de Desarrollo Turístico, uno de los solo 18 que se han conseguido en toda España. Este equipo de Gobierno tiene claro que para poder llevar a cabo todo esto ahora más que nunca nuestros vecinos necesitan que todas las administraciones y las fuerzas políticas trabajemos desde la unidad, pero también desde la exigencia de lo que nos corresponde como pueblo”.

Por último, la alcaldesa manifestó que “pese a los duros momentos vamos a salir adelante generando oportunidades para quienes quieran vivir en Los Llanos de Aridane. El mejor activo que tiene nuestro municipio es su gente y tenemos que seguir generando ilusión y confianza en un futuro con oportunidades”.