CC de Los Llanos pide que el Ayuntamiento “no deje fuera” de la nueva convocatoria de ayudas a los estudiantes de familias evacuadas

Coalición Canaria (CC) pide que “el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane modifique las bases de la convocatoria de ayudas para jóvenes de familias afectadas por el volcán que cursan sus estudios fuera de la Isla, ya que van dirigidas exclusivamente a las que han perdido su vivienda habitual y se quedan fuera de esta convocatoria extraordinaria las familias que están evacuadas y siguen sin poder vivir en sus casas y aquellas que perdieron su medio de vida a causa del volcán”.

Esta ayuda, señala en una nota de prensa, “cuyas bases se publican” este miércoles en el Boletín de la Provincia, “se nutre con una donación de 34.300 euros de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma) hecha el pasado 14 de marzo”. “Pedimos también que, al ampliarse con esta modificación el número de beneficiarios, el Ayuntamiento sume fondos propios a la cantidad donada por Fedepalma para aumentar la dotación de la ayuda y que la cuantía que reciban las familias sea de verdadera utilidad”, apunta Fran Montes de Oca, portavoz de CC en el Ayuntamiento aridanense.

“Dejando al margen el hecho de que se han tardado 3 meses en sacar la convocatoria, aún sabiendo que para algunas familias afectadas este curso ha sido agónico desde el punto de vista económico, entendemos que se debe tener en cuenta la dura situación que están sufriendo quienes han perdido su casa, pero también quienes llevan 9 meses sin poder acceder a ella, teniendo en algunos casos que pagar hipoteca y alquiler a la vez”, indica.

“Igualmente, no se debe dejar fuera a las familias que no han podido recuperar todavía su fuente de ingresos por encontrarse sus negocios en zonas donde no se permite aún acceder, como Puerto Naos y La Bombilla”, añade.

CC solicita a la alcaldesa que “rectifique tanto las bases como la convocatoria, ampliando el ámbito de posibles beneficiarios para incluir a las familias evacuadas o con negocios cerrados, incrementando la dotación de la ayuda y el plazo de presentación de las solicitudes, si fuera necesario”.