Más de 130 efectivos velarán por la seguridad de la Fiesta del Agua en Puerto Naos

Más de 130 efectivos velarán por la seguridad de la multitudinaria Fiesta del Agua que se celebra este sábado día 27 de julio en Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane. Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Servicios Sanitarios, Protección Civil, AEA y Salvamento Marítimo, entre otros colectivos, se encargaran de la seguridad durante esta Fiesta que cada año, reúne en el núcleo turístico a miles de residentes y visitantes que viven una auténtica experiencia musical y lúdica a la orilla del mar y con el agua como principal protagonista, se informa en nota de prensa.

En esta edición, la 40 principales Fiesta del Agua congrega en la isla a un plantel de artistas de la talla del Diana Ela, Ana Mena, JuanFran, los hermanos Adexe y Nauzet, Alex Roy, Ambizius, Mike, Christian Delgado, DJ Arrocin Feat Stereoman, Jacob Alonso o Jaime Mud. Todo ello amenizado hasta bien entrada la noche por el archiconocido presentador de los 40 Principales San Bernardino que dará paso a este cartel compuesto por artistas referentes de la emisora musical más escuchada del país y del Archipiélago y que se podrá seguir en vivo y en directo y también en streaming a través de la web municipal www.aridane.org

La concejal responsable de Fiestas del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Mónica González Rodríguez, hizo un llamamiento para que todos los aridanenses y los palmeros en general “disfruten de esta fiesta que constituye un referente musical indiscutible en el calendario veraniego y recordó la importancia de conciliar el derecho al disfrute con la convivencia de residentes y visitantes para consolidar este evento como un ejemplo de ocio y diversión al aire libre”.

Los más pequeños también tendrán su particular Fiesta del Agua Kids el viernes 26, de 17:00 a 20:00 horas en el Paseo Marítimo de Puerto Naos donde se instalarán castillos hinchables y se desarrollarán actividades de entretenimiento todo ello con el agua como principal protagonista.

Servicios reforzados

En el Plan de Seguridad, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane incluye un hospital de campaña en la calle Juana Tabares, dotado de ambulancia medicalizada a la que se sumarán diferentes unidades de soporte vital básico y avanzado y un helipuerto.

Además, la Fiesta incluye un Punto Violeta con el fin de concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta bajo el respeto hacia las mujeres, libres de acoso y humillación machista. Un espacio seguro al que acudir si fuera necesario para denunciar una agresión sexual o pedir ayuda ante abusos o discriminaciones, restar apoyo a las víctimas y tratar de exigir responsabilidades a los agresores.

Al respecto, la concejal responsable del área de Igualdad, Elena Páis Fuentes señaló que el Punto Violeta estará situado en la Avenida de Puerto Naos y será atendido por técnicas promotoras de igualdad de la corporación municipal. La edil insistió en la importancia de “promover y mostrar una actitud de respeto que permitan el disfrute de unas fiestas con cero violencia, sin riesgos de agresiones sexistas, ni conductas machistas”.

De hecho, manifestó la necesidad de “concienciar y activar la respuesta ciudadana de rechazo a la violencia sexista llamando la atención sobre la necesidad de que los espacios festivos y el resto de la ciudad, en fiestas, sean espacios seguros, en los que la actitud de respeto de hombres y mujeres permitan disfrutar a las chicas y a las mujeres de la fiesta sin violencia, sin riesgo de agresiones sexistas, sean de la intensidad que sean”.

En la playa y con carácter preventivo, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha reforzado además el servicio de socorrismo con ocho profesionales en tierra cuya labor se verá complementada en el agua por dos embarcaciones de la Guardia Civil y Bomberos. Temporalmente se habilitarán diferentes espacios diferenciados para estacionamiento de vehículos que estarán debidamente señalizados y controlados por personal de la Policía Local, Protección Civil y AEA. Además se ampliará la frecuencia de la línea de transporte público que conecta Puerto de Naos con Los Llanos de Aridane, reforzando el servicio de guaguas hasta la madrugada para que quienes quieran disfrutar al máximo de la fiesta, accedan a la zona utilizando el servicio público y no usando sus vehículos particulares.

Por último, desde el Ayuntamiento recuerdan a la ciudadanía la importancia de conciliar la Fiesta del Agua con el derecho al disfrute de aquellos residentes y vecinos que no deseen participar en la misma, la conveniencia de no arrojar agua a la calle desde los edificios, de no utilizar envases de cristal en las vías públicas y la prohibición a los establecimientos de hostelería y restauración, así como supermercados, de vender alcohol a menores.