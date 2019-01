El grupo Ketama actuará en Los Llanos de Aridane

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de La Palma han hecho pública la cartelera con la que Contigo Almediodía estrena el 2019. “Una agenda que”, se indica en una nota de prensa de Consistorio aridanense, “como es habitual en los últimos años, conjuga música, cultura, ocio y dinamización en un formato que ha logrado consolidarse en el tiempo y que, este año cumple su 13 aniversario”. Entre las estrellas invitadas destacan bandas como Ketama, Alex O’Dogherty & La Bizarrería, Eremiot Rodríguez y Birkins que conquistarán a residentes y visitantes con sus particulares estilos musicales”.

El concierto de Ketama tendrá lugar el 30 de marzo. El grupo, que dejó el panorama musical hace 14 años, ha vuelto con lokos de amor.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Charo González Palmero, en la presentación de la programación para 2019 de Contigo Almediodía, agradeció el respaldo de la Corporación insular, representada por Primitivo Jerónimo, y destacó “la calidad artística y musical de todos y cada uno de los grupos que actuarán este primer trimestre de año y, en particular, el sello de identidad propio de un formato que, como Contigo Almediodía, se ha reinventado en los últimos años gracias a un calendario anual de conciertos en el que hemos combinado la participación de bandas palmeras con las procedentes de otras islas del Archipiélago y de la Península y con las que, en innumerables ocasiones, hemos logrado un lleno absoluto”.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Charo González Palmero, junto al consejero de Cultura del Cabildo Insular de La Palma, Primitivo Jerónimo en la presentación de la cartelera del 'Contigo Almediodía' para el primer trimestre de 2019.

Además, resaltó la variedad de estilos musicales que anualmente pisan el escenario al aire libre de Contigo Almediodía en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane donde en el último trimestre de 2015 actuaron The 101 Brass Band (Tenerife) junto a la Banda Municipal de Música de Los Llanos de Aridane, The Mahoney Soul Band (Tenerife). A ellas se unieron en 2016 The Bitterbiscuit (formación de jazz con músicos de Tenerife y La Palma), Macaco (X aniversario de 2016), Red Beard (Gran Canaria), La Trova (Gran Canaria), Barco a Venus (Gran Canaria), The Sugar Hill Band (Gran Canaria).

En los dos últimos años, concretamente en 2017, los artistas invitados fueron Catana (La Palma), Flamenco entre Amigos (La Palma), MClan (XI aniversario de 2017), Vargas Blues Band (Península), Viltown (Gran Canaria), Vrandán (La Palma), Parranda La Palma (La Palma), mientras que en 2018 en la agenda cultural de Contigo Almediodía no faltaron Extática (Gran Canaria), La Unión (XII aniversario de 2018), Ruth & La Isla (Tenerife), Danza Invisible, Mireia y su Banda (Especial Fin de Año Infantil) y Los Salvapantallas (Especial Fin de Año).

El Grupo Birkins, la banda formada en Gran Canaria por Daniel Machín (voz y guitarra acústica), Cristina Santana (voz y percusiones), Alby Ramírez (guitarras y coros) y Sergio Miró (baterías y coros) etiquetada en algunos medios como neo Chanson o nueva canción francesa, marcará el pistoletazo de salida de Contigo Almediodía el sábado 26 de enero. “Una mañana en su estilo, inspirado en el pop colorista, la Chanson francesa, el rock y la psicodelia, sonará con fuerza en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane”, se apunta en la nota.

En el mes de febrero, concretamente, el sábado día 16, llega a Los Llanos de Aridane el proyecto Fuerza, “nominado a mejor disco de música de raíz en los premios canarios de la música 2018. Una creación del músico Palmero Eremiot Rodríguez (hijo de Eremiot el mítico versador de punto cubano de la isla de la Palma)”. Eremiot, añade, lleva más de 30 años en los escenarios de la isla de La Palma, 8 discos publicados, y ha fundado proyectos como: Paraíso Animal, Eso Es (premio a la mejor iniciativa canaria de rock), Bota de actor, Eremiot y la Tripulación y trabajos en solitario como Para mi Palma.

Su nuevo proyecto es una fusión de world music creada durante cuatro años con distintos músicos de la Isla que fusionan estilos de raíz como el flamenco, folk, rock o funk, entre otros, creando un territorio común en la música de raíz. Todo un viaje hacia distintas culturas y géneros sin abandonar la raíz y el sonido isleño y canario con instrumentos como las chácaras y el timple entre otros.

En el mes de marzo, el sábado 23, Los Llanos de Aridane acoge con motivo del Especial III Tamadum, al grupo de Alex O’Dogherty & La Bizarrería su nueva banda, con la que lleva desde el 2012 y sigue de gira presentando su tercer CD y espectáculo, ambos llamados “Muévete”. Tras “Mi Imaginación y Yo” (2013) y “El Amor es Pa Ná” (2016).

La carrera de Alex O’Dogherty se ha desarrollado en estos últimos años en ámbitos tan variados como: el cine, con títulos tan destacados como “Felices 140” (Gracia Querejeta), “Human Persons” (Frank Spano), “El Factor Pilgrim” (Alberto Rodriguez y S. Amodeo), “El Portero” (Gonzalo Suárez), “Azul oscuro, casi negro” (Daniel Sanchez Arévalo), “Alatriste” (Agustín Díaz Yanes).

La televisión, donde ha participado en series como: “Olmos y Robles”, “Doctor Mateo” “Camera Café” “Los hombres de Paco”, “Aída”, “Aquí no hay quien viva”, “El Comisario”, “Hospital Central”, "Padre Coraje" etc. El Teatro: “The Hole”, “The Hole 2” (escrito por el mismo), “El Ángel Exterminador” de Buñuel, “Arte” de Yasmina Reza, o sus Solo Show, “Y tú, ¿de qué te ríes? o “El Amor es Pa Ná”. La Música, donde se ha desarrollado tanto como autor - componiendo varias bandas sonoras para teatro y cine como intérprete, como vocalista y trompeta de la “Banda de la María” durante catorce años.

Además, este polifacético artista ha trabajado en radio y como presentador de galas, entregas de premios (Como los premios MAX, Festivales de Cine de Valladolid, Cáceres, Sevilla o Huelva cuatro veces consecutivas los Premios Forqué…) y afirma sobre sí mismo que toca varios instrumentos, aunque ninguno realmente bien; le gusta cuidar sus plantas, pero se le mueren con frecuencia; tiene ahora una Thermomix y está aprendiendo a usarla pero, en el fondo, lo que realmente le gustaría, es ser un buen payaso.

El XIII Aniversario de Contigo Almediodía, que como cada año se celebra el último sábado del mes de marzo, llega el 30 de marzo con la actuación estelar de Ketama. Un grupo que dejó el panorama musical hace catorce años y que han vuelto con lokos de amor.

Ketama renace al calor de un viejo conocido, su 'De Aki a Ketama' (1995), el álbum que les cambió la vida y al que han refrescado, remasterizado -en Abbey Road- y añadido nuevos temas y nuevas ganas. En formato trío, Antonio Carmona, Juan José Carmona y José Miguel Carmona permitieron al flamenco respirar pop y ritmos latinos en la década de los 90. Luego desaparecieron, dejando un hueco que ningún grupo supo llenar al mismo nivel.