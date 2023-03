IUC tacha de “desastrosa” la gestión del grupo de Gobierno de Los Llanos

Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane advierte en un comunicado que “el consistorio llanense no tiene actualmente recursos para pagar los cerca de 3 millones de euros en facturas que se reconocieron en el último pleno. En el Pleno ordinario celebrado el pasado 23 de febrero, se incluían como puntos de orden del día la aprobación de dos expedientes extrajudiciales de crédito, que superaban los 3 millones de euros. Unos expedientes que perpetúan la práctica instaurada por el partido popular de abusar de esta figura, por su falta de procedimiento a la hora de contratar y por abusar de servicios abonados contra factura”.

“Más de 2.600 facturas, muchas de gasto corriente, otras de servicios habituales que se sabe que se prestarán todo el año, pero se agotan las bolsas de vinculación sin control y deben incorporarse a este expediente. Para IUC sigue llamando la atención que 5 empresas aglutinen la mayoría de estas facturas, facturas por importes muy elevados, que implicaban un procedimiento de contratación que no se da, facturas correlativas del mismo proveedor, facturas repetidas más de una decena de veces por el mismo importe, todas ellas reparadas en su momento”, subraya.

“No se lleva un control, no hay un procedimiento mínimo para cumplir con la normativa y ver si existe crédito suficiente ni memoria que justifique el gasto, y no es una práctica derivada de la emergencia volcánica sino una práctica habitual de este grupo de Gobierno. Existen facturas por el mismo servicio, de distintas empresas, con 20 euros de diferencia, ¿no hubo tiempo de detectar esos desfases? Y aun así se seguía con ratando el servicio más caro, en contra de los principios de eficiencia y eficacia que deben primar en la gestión pública”, afirma Mariela Rodríguez, concejala de IUC.

“Desde IUC durante estas dos legislaturas, se ha puesto de manifiesto el uso abusivo tanto de esta figura como del levantamiento de reparos por parte de Alcaldía, no se puede hacer de unas figuras tasadas para casos concretos, la práctica habitual”, afirma.

Por otra parte, añade, “denunciamos que no se puede confundir a los proveedores del Ayuntamiento, ya que la aprobación de este expediente no implica el pago de las deudas. Al preguntar por ello en la comisión correspondiente, se informó que se pagaría con cargo al remanente, del cual no se conoce su importe. Ya en el pleno se anunció el compromiso del Cabildo de La Palma de transferir al Ayuntamiento 1.800.000 euros para hacer frente a estos pagos, algo que hasta entonces desconocíamos. Y es que para poder pagar a los proveedores hace falta tener una partida presupuestaria, que actualmente no hay, tal y como se refleja en el informe de Intervención”, dice.

“Desde IUC nos preocupan los datos económicos del Ayuntamiento derivados de la mala gestión, y la nula planificación, seña de identidad del Partido Popular, tanto la pasada legislatura como esta, que han llevado a que, por ejemplo, el periodo medio de pago a proveedores se sitúe en 80 días”, concluye.