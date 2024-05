Noelia García Leal, en su despedida como concejal: “Los Llanos de Aridane siempre estará en mi corazón”

Noelia García Leal ha renunciado este jueves a su acta de concejal del municipio en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, “tras más de 12 años de servicio público bajo las siglas del Partido Popular, agrupación con la que ostentó la alcaldía durante dos legislaturas”, informa el PP en una nota de prensa. “Los Llanos de Aridane siempre estará en mi corazón”, ha señalado.

El pasado martes, 7 de mayo, el Parlamento de Canarias designó a García Leal como Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Archipiélago, cargo que desempeñará por primera vez una mujer. En palabras de García Leal, “no es un paso adelante, ni hacia atrás, pero a partir de ahora empieza una etapa diferente, cuya dedicación es incompatible con el desempeño de mis responsabilidades dentro de la corporación”.

Noelia García, que en sus más de 12 años en el Ayuntamiento aridanense desempeñó el cargo de alcaldesa de la localidad durante 10 años, en su intervención este jueves en el pleno, hizo una mención especial a la ciudadanía “que con su apoyo y también con su crítica constructiva quisieron que dirigiéramos los destinos de nuestro municipio durante tantos años”.

Posteriormente, tuvo unas emotivas palabras de agradecimiento “a todas las personas que me acompañaron es esa bonita aventura, sin ellos no hubiera sido posible. Pasaron de ser compañeros, a amigos y familia. Y no me refiero solo a los incansables compañeros concejales a quienes jamás tendré palabras suficientes para agradecerles tanto trabajo, esfuerzos y desvelos; sino también al personal eventual; compañeros de partido, no solo de la Isla sino de fuera de ella; vecinos que creyeron en nuestro proyecto y cargos públicos de otras instituciones y otras formaciones políticas que arrimaron el hombro para que Los Llanos de Aridane sea hoy mejor”, declaró en el pleno.

Por último, trasladó su agradecimiento a su formación política, el Partido Popular, “que me dio la oportunidad y la confianza para llevar a cabo nuestro proyecto en Los Llanos de Aridane”.