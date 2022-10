El PSOE de Los Llanos exige al gobierno local que trabaje para dar respuesta a las necesidades de los afectados por el volcán

El PSOE de Los Llanos de Aridane ha defendido este jueves en el Debate del Estado del Municipio “la necesidad de seguir trabajando en todas las propuestas y acciones que se puedan llevar a cabo con el único objetivo de tratar de paliar, en la medida de lo posible, los daños sufridos y tratar de alumbrar soluciones y certezas para recuperar los proyectos de vida de las personas que se han visto afectadas por el volcán”, indica en una nota de prensa.

En esta línea, el portavoz municipal, Robert Nazco, detalló “los importantes daños ocasionados por la erupción del pasado año en Los Llanos de Aridane” y destacó “la gran afección emocional que esta supuso para muchas de las personas damnificadas”.

“Todo el mundo sabe que la labor de recuperación no será de un día para otro, que no será fácil, que está compuesta de acciones a corto, medio y largo plazo, una mezcla de estos tres horizontes temporales sin que tenga preponderancia ninguno de ellos, ya que las acciones a largo plazo no pueden paliar efectos directos y urgentes ni podemos solucionar todas las cosas con el cortoplacismo, pues como ustedes bien saben, en muchas ocasiones, este cortoplacismo alberga el gen de la mediocridad”, indicó Nazco, quien incidió en “la necesidad de huir de la mediocridad”, poniendo en marcha “acciones claras, ciertas y potentes, como las que han llevado a cabo los gobiernos de España y Canarias”.

El portavoz municipal del PSOE hizo especial hincapié en que, en este contexto complicado para la población llanense, “es clave la unidad de las administraciones por el bien de las personas para las que se gobierna y dejar a un lado críticas hacia otras entidades en las que se reclaman, entre otras cosas, que no ha llegado el dinero para las personas afectadas”. “Para que esos fondos lleguen hace falta que el Ayuntamiento haga sus gestiones previas, aportando de forma correcta la documentación que se exige por igual a los tres ayuntamientos del Valle, algo con lo que otros cumplen mientras que este ayuntamiento se queda rezagado, y por ende, se quedan rezagados sus vecinos”, apunta Robert Nazco.

En este sentido, Nazco critica que esta “es la política en minúsculas que no se merece nuestra gente, no podemos jugar a esto, porque esto no sirve para ayudar a los ciudadanos, solo vale para enmascarar la mala gestión” y recuerda que “desde el inicio de la erupción todos los concejales y todas las concejalas de la Corporación se pusieron a disposición del grupo de Gobierno para trabajar en todo lo que fuera necesario, un ofrecimiento que se materializó en apoyos institucionales, respaldo a los presupuestos municipales, búsqueda conjunta de soluciones allá donde fuéramos requeridos, etcétera.”, apostilló el portavoz.

Nazco “lamenta” que en “un momento en el que era necesario hacer política con mayúsculas y trabajar desde la lealtad entre todas las fuerzas políticas, esto no se haya visto correspondiendo por parte del Gobierno municipal”.

“Éramos conscientes de que no eran tiempos de hacer política con minúscula sino con mayúsculas, el momento así lo requería, pero la confianza y lealtad para con el grupo de Gobierno no ha sido correspondida con este grupo Socialista”, insistió el portavoz del PSOE en Los Llanos de Aridane, “ya que en la difícil labor de reconstrucción en la que nos encontramos no estamos recibiendo información ni siendo partícipes de ese modelo con el que se busca restablecer Los Llanos de Aridane, se nos ha negado la información y se nos convoca tarde y mal a los foros en los que se abordan estos asuntos”, epuntó.

El portavoz municipal también “lamentó las carencias que tiene el actual grupo de Gobierno, algo que ha repercutido en la mala gestión desarrollada en el peor momento de la historia para Los Llanos de Aridane”.

“Nos encontramos ante un gobierno que no está en las cosas importantes en muchas ocasiones, que viene lastrado por más de una década de carencia de gestión, pensando que con la presencia en redes sociales y la proliferación de photocalls se solucionarían los problemas de nuestros vecinos y nuestras vecinas, un gobierno gobierno que venía paralizado y encorsetado por la nula gestión en materia económica, con tensiones de liquidez, de tesorería, incapaz de sacar un plan general de ordenación, entre otras muchas carencias”, expuso Nazco, quien también criticó que el grupo liderado por Noelia García Leal “ha sido incapaz de dar respuesta a las vecinas y los vecinos del municipios, estando más preocupado por sacar rédito político en esa política con minúscula a la que hacía antes mención que de los problemas que realmente importan”.

Robert Nazco criticó que, “desgraciadamente, el municipio de Los Llanos de Aridane se encuentra en condiciones peores a las de antes del 19 de septiembre de 2021 debido a las consecuencias ocasionadas por el volcán”, algo que, además, “se ha visto agravado por la mala gestión que ha realizado durante este último año el equipo de Gobierno”.

“Desde el Grupo Municipal Socialista seguimos tendiendo la mano a nuestros vecinos y nuestras vecinas de forma incondicional, pero ya no a este grupo de Gobierno que no ha cumplido con la confianza y lealtad puesta en ellos en la idea de reforzar acciones que redundaran en el beneficio de nuestros vecinos y nuestras vecinas”, concluyó el portavoz socialista.