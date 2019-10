Un colegio de Croacia toma como modelo el CEIP Puntagorda

Dos maestras del centro educativo Dječji vrtić Dječja igra de Zagreb (Croacia) se encuentra en La Palma para visitar el CEIP Puntagorda con el objetivo de “observar el trabajo que se realiza para posteriormente adaptarlo en su centro”, se informa en nota de prensa.

La visita se encuentra enmarcada dentro del proyecto Erasmus+, que ofrece a los profesionales de la educación, oportunidades de Movilidad para el Aprendizaje en otros países europeos, con el objetivo de ampliar y mejorar su desarrollo profesional, además de posibilitar la colaboración con sus homólogos de otros países de Europa.

El centro educativo Dječji vrtić Dječja igra, tras conocer el trabajo del CEIP Puntagorda a través del proyecto europeo eTwinning I know you Little mask (Te conozco mascarita), desarrollado durante el curso pasado, decidieron llevar a cabo su proyecto Erasmus+ en el CEIP Puntagorda, y embarcarse en esta aventura para traer a dos maestras de La Palma.

Emanuela Pazic, maestra de escuela infantil, especializada en metodología Reggio Emilia, y Nikolina Bura, maestra de infantil de 3 a 6 años, especializada en inglés, observarán durante una semana el trabajo que desarrolla el profesorado de infantil en el CEIP Puntagorda, e intercambiarán experiencias y formas de trabajo que enriquecerán a ambas partes. Con esta visita queda inaugurada la temporada 2019-2020 Erasmus+ en La Palma, ya que es el primer centro de la isla en participar como organización receptora de docentes europeos.

Para la inauguración de esta semana de trabajo se han desplazado hasta el centro Alberto Taño, director insular de Educación, quien considera que “actividades de este tipo, que llegan no solo a grandes poblaciones, sino a centros educativos de zonas rurales, en este caso al CEIP de Puntagorda, dan más valor aún a la importancia de los intercambios en cualquier etapa de la educación y, por tanto, a los programas europeos que impulsa la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias”. María Teresa Brito Díaz, inspectora de Educación, y los representantes del Ayuntamiento de Puntagorda Vicente Rodríguez, alcalde del municipio, y Mercedes Candelario, concejal de Servicios Sociales.

Para Yudy Pérez Martín, coordinadora del Proyecto e-Twining que supuso el primer acercamiento entre el CEIP Puntagorda y el centro croata Dječji vrtić Dječja igra, esta visita supone un incentivo más para continuar trabajando en la misma línea en el CEIP Puntagorda, y una oportunidad única para seguir creciendo y mejorando como profesionales.

En palabras de Rita Pérez, directora del CEIP Puntagorda, “esta visita es una experiencia muy enriquecedora, el hecho de que unas maestras vengan desde Croacia, desde un centro privado, a visitar un colegio rural como el nuestro, que ni siquiera aparece en el mapa, creemos que es para sentirnos orgullosas y orgullosos, y nos anima a seguir trabajando y creciendo, para repetir experiencias de este tipo que nos permitan poner de nuevo a Puntagorda en el mapa educativo de Europa y enseñar a nuestros niños y niñas que todo lo que hacemos a diario en nuestro centro sirve para mucho, y nos acerca a otros países y otras culturas”.

Mercedes Candelario, concejala de Educación en el Ayuntamiento de Puntagorda, ha querido “felicitar a Yudy por coordinar este proyecto tan importante, y al CEIP Puntagorda por conseguir este intercambio de experiencias ya que compartir con otras culturas y aprender de ellas nos enriquece y nos hace crecer como profesionales”. Además, considera que “desde el Ayuntamiento de Puntagorda hemos ofrecido nuestro apoyo para este proyecto y seguiremos estando a disposición del colegio en todo aquello que podamos aportar para el bienestar de nuestro alumnado”.