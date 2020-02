El alcalde de Puntallana acusa a CC de “dar una imagen negativa del municipio”

El alcalde de Puntallana, Víctor Guerra, señala en una nota de prensa que “Coalición Canaria da una imagen negativa del municipio, mostrando imágenes puntuales de depósito de objetos en los puntos de recogida selectiva que no tienen que ver con la basura doméstica”.

A este respecto, subraya que “por parte del Ayuntamiento se está elaborando una ordenanza que recogerá y sancionará aquellas situaciones en que no se haga un buen uso de los residuos, que no hagan un uso correcto de dichos depósitos y donde se depositen objetos que no tienen que ver con la basura doméstica. También esta ordenanza recoge sanciones a los propietarios de animales domésticos que hacen sus necesidades en aceras y sitios públicos, produciendo perjuicios a los vecinos”.

El alcalde destaca que “la mayoría de los vecinos hacen una buena gestión de la basura generada, depositándola en los contenedores correspondientes, pero algunas personas de forma totalmente irresponsable depositan enseres y objetos que poco o nada tienen que ver con residuos domésticos en lugares no permitidos para ello”. En este sentido “se pregunta del lado de quién está el grupo municipal de Coalición Canaria, si de la mayoría que cumple con sus obligaciones o de estos últimos que contribuyen a perjudicar la imagen del municipio”.

En este sentido recuerda que “a cada barrio se le ha dotado de dos puntos de recogida de basuras selectivas donde están todos los contenedores de vidrio, papel y envases, estando presentes también en dichos puntos información de la ubicación del punto limpio del municipio, horarios, etc. El punto limpio se encuentra ubicado en el barrio de La Galga, que desde el lugar más alejado del municipio se tarda cinco minutos en llegar y depositar objetos que no se corresponde con la basura diaria”.

También quiere “hacer hincapié en que el municipio es pionero en crear un punto de compostaje comunitario donde poder depositar los restos orgánico de las familias que se han adherido al este proyecto y que evita desplazar basura orgánica hacia el complejo de Los Morenos”.

También resalta “la buena sintonía y coordinación con el Consorcio de Servicios donde se mejoran continuamente las posibles demandas de más contenedores, limpieza de los mismos, etc,”.

Igualmente recuerda a “Coalición Canaria que el consistorio lleva a cabo la recogida complementaria de residuos por las zonas del municipio a las que no pueden acceder los vehículos del consorcio”.

Por último, el alcalde, Víctor Guerra, “lamenta estas acusaciones, a pesar de que los nacionalistas son conocedores y han sido debidamente informados del trabajo realizado por el consistorio en esta materia, así como la utilización con fines político de este tema en el que Coalición Canaria, lejos de pretender colaborar, parece querer entorpecer y posicionarse del lado de quienes infringen las normas básicas de convivencia”.