‘Educabasket’ estudia el bosque de Laurisilva y celebra el Día de la Familia

La XII edición del Programa Educabasket, que pone en práctica el Club Baloncesto Sauces para la temporada 2021-2022, tuvo “un fin de semana intenso con la realización de dos actividades, centrándose especialmente en la educación ambiental, conocimiento del medio y la historia local, sin olvidar la celebración del Día Internacional de la Familia”, indica el citado club en una nota de prensa.

Para ello, añade, celebró el pasado 15 de mayo la salida de campo Los Tiles, fuente de riqueza natural y humana, que sirvió para para que los chicos y chicas del Programa conocieran en profundidad el bosque de laurisilva palmero usando como herramienta una ruta autoguiada elaborada para la ocasión en donde se visitaban y estudiaban los principales hitos y características del espacio, entre el Topo de Las Barandas y la Cascada de Los Tilos, reconociendo las diferentes especies de flora y fauna del espacio, así como los usos del mismo en la actualidad y en el pasado“.

Tras finalizar el sendero, señala, se realizó “el juego de la Búsqueda del Tesoro, en donde mediantes pistas ubicadas en sitios estratégicos, los alumnos buscaban encontrar las diferentes llaves que abrían el cofre que contenía un botín que hizo las delicias del equipo del Bosque Milenario, el ganador de la prueba”.

También tuvo cabida “la prueba interactiva Verdad o Mentira, en el cual Fabiola Rodríguez se hizo con el primer puesto, tras imponerse a sus compañeros”.

Asimismo, la tarde del sábado “sirvió para celebrar el Día Internacional de la Familia con gran jornada en Barlovento con la celebración del primer turno del All Star Family del Programa Educabasket 12. El partido de las estrellas de la familia -entre padres, madres, entrenadores por un lado y chicos y chicas por otro- fue una experiencia de gozo y disfrute para todos, que se lo pasaron en grande en la fiesta familar del Programa”. La tarde “se abrió con el concurso de habilidad en donde la familia Los Martín ganaba el premio de forma ajustada ante el empuje de Los Michelin, Los Leones, 2° y 3° respectivamente. En el concurso de tiro, Los Michelin lideraron la clasificación, con Los Picachus (2°) y Los Buly (3°) como máximos perseguidores.

La jornada acabó con “el esperado partido entre jugadores contra padres, madres y entrenadores. Tras una igualada contienda, los progenitores se llevaron el enfrentamiento por 55-65.

Y así fue “como finalizó un día de lleno de baloncesto para el Programa Educabasket con la sonrisa y satisfacción de padres, madres, hijas e hijos en una nueva edición de All Stars Family, que tendrá su segundo turno el próximo sábado 21 en San Andrés y Sauces”, se apunta en la nota.

Para José Domingo Fernández, director del Programa, “ha sido un fin de semana intenso y cargado de diversión. Nuestro objetivo es siempre formar jugadores pero no sólo desde el punto de vista deportivo sino también humano. Por eso, insertamos la educación ambiental y el conocimiento del medio y la historia en nuestra planificación anual. Es vital concienciar desde que son jóvenes la necesidad que existe de cuidar nuestro planeta y especialmente sus bosques, sin olvidar lo importante que es conocer su entorno vital más cercano”. Sobre la celebración del All Stars Family en el fin de semana del Día Internacional de la Familia, sostiene que “llevamos muchas años celebrándolo y es una de las actividades que más gusta del Programa. A nuestros chicos y chicas les fascina enfrentarse en la cancha a sus padres y entrenadores, en una cita que esperan con muchas ganas desde la semana anterior. A los padres y madres que participan les encanta y todos quieren repetirlo más a menudo. En esta edición, es la primera vez que la celebramos en Barlovento y el resultado no puede ser más satisfactorio”.

Tras este “intenso fin de semana, Carla Rodríguez no sólo mantiene el liderado del Programa Educabasket 12: Juega, aprende y disfruta, sino que también amplía su ventaja respecto a sus principales perseguidores”, concluye la nota.