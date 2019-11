El histórico callejón Blas Simón protagoniza el cartel de la ‘Noche de Las Estrellas 2019’ de la capital

El histórico callejón Blas Simón de Santa Cruz de La Palma es el protagonista del cartel anunciador de la próxima edición de la Noche de Las Estrellas, que se celebrará el viernes 6 de diciembre en la capital palmera, indica la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma en una nota de prensa. El acto de presentación del cartel ha tenido lugar en la mañana de este martes.

Añade que “siguiendo la línea de los últimos años, el cartel muestra la fachada de uno de los edificios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma bajo el inconfundible manto de estrellas de nuestros cielos palmeros”. "Porque cielo e historia se unirán el 6 de diciembre a las múltiples actividades programadas y a las irresistibles promociones de los comercios participantes", explicó la gerente de la Asociación de Empresarios Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, Eva G. Álvarez.

Por su parte, el presidente de esta asociación empresarial, Eloy Méndez, lanzó un mensaje de unión a todo el sector empresarial capitalino. "Desde la asociación que presido, queremos animar a todos los empresarios de Santa Cruz de La Palma a participar en este evento único. No solo a los socios, que ya lo hacen, sino también a aquellas empresas que, aún no siendo socias, deseen formar parte de este evento". Para ello, el presidente ha recordado que “pueden ponerse en contacto directamente con la Asociación de Empresarios y les explicaremos la manera en la que pueden participar". Eloy Méndez ha añadido que "la Noche de Las Estrellas es un evento de dinamización en el que ponemos todo nuestro esfuerzo con el objetivo de que sea no solo un revulsivo económico para las empresas de la ciudad sino también, una jornada lúdica y de ocio para todos los vecinos y vecinas, en la que mimamos con cada actividad a niños, niñas, adultos y en definitiva, a nuestros clientes".

Desde la Asociación de Empresarios agradecen “el apoyo tanto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, como de las distintas instituciones, colectivos y empresas. Así mismo, invitan “a todo el mundo a acercarse a Santa Cruz de La Palma el próximo 6 de diciembre”. “Como siempre, será una noche única”, concluyen.