La Escuela de Teatro Pilar Rey de Santa Cruz de La Palma logra el Premio Buero de Teatro Joven en su fase autonómica

La Escuela Municipal de Teatro Pilar Rey de Santa Cruz de La Palma es un manantial de talento. Y no es una afirmación gratuita. Al contrario, su capacidad se refleja cada día, en cada ensayo y en la dinámica de crecer va sumando galardones. Su grupo de jóvenes ha vuelto a lograr el máximo galardón en la categoría escolar de los Premios Buero de Teatro Joven en su fase autonómica, organizados por Coca Cola.

Carla González, Amina León, Ania Peñalver, Paula Rodríguez, Lucía Tabares, Mona Westphal, Omayra Rodríguez y Survi Pursimo se subieron a las tablas para hacer una representación majestuosa del espectáculo ‘Chatarra’ de Nacho Cabrera. El montaje estuvo dirigido por Carlos de León y Survi Pursimo obtuvo además el Premio a la Mejor Interpretación de este certamen.

No se conforman. Tienen ambición. El reto ahora es lograr la mejor clasificación a nivel nacional, fase en la que la Escuela de Teatro Pilar Rey representará a Canarias ante grupos de todas las comunidades autónomas. La participación ya es un plus de experiencia de valor notable.

La concejala de Cultura, Melissa Hernández, ha destacado que “es un orgullo para todos disponer de una escuela de teatro del nivel que tenemos en Santa Cruz de La Palma”, en la que “por encima incluso de los premios, de los reconocimientos que merecidamente están obteniendo, hay que destacar las vivencias de los alumnos, el compañerismo y también el esfuerzo por seguir mejorando, siempre de la mano de un director de gran capacidad y conocimientos como Carlos de León”.

No es la primera vez que viene a Santa Cruz de La Palma el premio en la fase autonómica de este galardón. La última convocatoria también fue resuelta a favor del grupo de jóvenes de la Escuela de Teatro Pilar Rey, en aquella ocasión con el montaje del texto ‘Jubileo’. En realidad, se trata de un centro de formación que ya ha sumado media docena de premios regionales en los últimos años. Y no, no es casualidad.

Melissa Hernández ha hecho especial hincapié en que “contamos con una escuela que es un referente en el ámbito del teatro amateur en Canarias, y que incluso en una crisis económica como la que estamos viviendo seguirá contando con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para representarnos incluso fuera del Archipiélago”.