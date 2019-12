El Festival de Cine Anime de la capital comenzará en enero con la denominación ‘Animetraje’

El Festival de Cine Anime de La Palma comienza el año 2020 estrenando su nueva marca bajo el nombre de ‘Animetraje’, convirtiéndose en una cita ineludible tanto para aficionados al cine de animación japonés como para el público general. Como se lleva haciendo cada año, se proyectarán cuatro películas de animación japonesa los días 2, 3, 4 y 5 de enero en el Teatro Circo de Marte, junto con charlas, talleres, concursos y puestos de venta de productos con temática anime.

La muestra organizada por la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, bajo la dirección de Efrén Fernández, tendrá este año un importante aliciente puesto que contaremos con el preestreno de tres películas: ‘Human Lost’, ‘Ride Your Wave’ y ‘Children of the sea’, que hasta ahora en España tan solo han sido mostradas en algunas sesiones de proyección del Festival de Sitges, el Fancine de Málaga o el Festival Isla Calavera de Tenerife.

Para la concejala de Juventud, Virginia Espinosa, "Supone un acercamiento a la cultura japonesa a través del cine anime y además así se ofrece una alternativa de ocio para los jóvenes de nuestro municipio”.

El festival arranca el jueves 2 de enero con la proyección de 'Ride Your Wave', galardonada en el Festival de Sitges a la Mejor película de animación 2019. El filme gira en torno a una historia de un bombero y una chica surfista que se acaba de mudar. Pero cuando ambos están disfrutando de la vida en la costa, la trama dará un giro repentino a partir del que Hinako tendrá que enfrentarse a un duro golpe y aprender a avanzar a contracorriente.

La joya de la corona del festival llegará el segundo día con la proyección de la galardonada película de Makoto Shinkai, 'Weathering with you', que podrá verse el viernes 3 de enero. Este largometraje acaba de ser nominado en las próximas ediciones de los Oscars a mejor película de habla no inglesa, hito solamente conseguido en el pasado por su homónima 'La Princesa Mononoke'. El film seguirá la historia de un estudiante llamado Hodaka que abandona la isla en la que vive y se traslada a Tokyo. Pero ese traslado le rompe por dentro y decide vivir su vida en soledad, encontrando un trabajo como escritor en una extraña revista. Desde que consigue su nuevo trabajo, el clima empieza a ser horrible, con lluvia todos los días, hasta que conoce a una joven llamada Hina, una chica que vive con su hermano. Poco a poco se van conociendo... hasta que Hodaka descubre algo asombroso: Hina puede controlar el clima.

El sábado 4 de enero, se proyectará 'Human Lost', una película de gran impacto visual por sus diseños CGI que desarrollará su historia en un universo ciber-punk. Su argumento nos traslada al año 2036, cuando un importante avance médico ha revolucionado el mundo al vencer a la muerte a través de nanomáquinas internas y el Sistema Shell. Sin embargo, solo los más ricos pueden permitirse el lujo de costearse este tratamiento.

La rúbrica al festival llega el domingo 5 de enero con 'Children of the Sea', una obra empapada de un estilo de dibujo espiritual que se complementa con una animación fluida y elegante que hará las delicias del público más exigente. La historia cuenta como Ruka y dos misteriosos chicos, Umi y Sora, se unen para desvelar una extraña llamada de los océanos.

Todas las proyecciones darán comienzo a las 20:00 horas menos la del domingo 5 de enero que comenzará a las 18:00 horas. Serán en versión original subtitulada en español. La entrada a cada pase tendrá un coste de un euro.

Por otro lado, y como ya va siendo costumbre, las proyecciones estarán precedidas por un gran número de actividades, que darán comienzo a las 18:00 horas, entre las que destacan conferencias ofrecidas esta edición por unos invitados muy especiales. Javi Puertas, responsable del departamento de cine de Selecta Visión con casi 20 años de profesión dedicados a la animación japonesa es uno de ellos. Nos hablará sobre el impacto que ha tenido ‘Your Name’, una película que ha supuesto un punto de inflexión en el mercado del anime internacional y que se ha convertido en un fenómeno tanto dentro como fuera del país nipón. También contaremos con la visita de algunos de los cosplayers más destacados de Canarias como el singular Jota Vamps, ganador de numerosos concursos cosplay y que ha llegado a ser jurado en varias ocasiones. Realizará una charla que llevará como título "Iniciación en concursos de cosplay", donde nos ofrecerá su visión de cómo afrontar un concurso, dará consejos y mostrará parte de su ambicioso trabajo.

Cabe destacar también la variedad de actividades que tendrán lugar en estos cuatro días, entre las que encontramos el concurso Essilor de dibujo manga, Crunchyroll Quiz, una pasarela cosplay e incluso un torneo de Magic. Con ello se amplía el diverso catálogo de actividades que Animetraje nos brinda año tras año, para todos los gustos y edades. Toda la información se encuentra disponible en la web www.festivaldecineanimelapalma.webnode.es.

El festival cuenta con el patrocinio de Eyezen by Essilor y Selecta Visión y con la colaboración de la Japan Foundation, la Oficina Nacional de Turismo de Japón, La Embajada de Japón en España, Retroguanche y de diferentes firmas comerciales como Crunchyroll, Efrén Óptico, Casa Tey, Granier, La Isla de Goya, Cinnamon Bar, Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, Hotel Emblemático Holyday Time, Binter, Chuches Cthulhu y Aguas de La Palma.