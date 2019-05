Juanjo Cabrera: “Hay fórmulas para superar el escollo personal con Tony Acosta”

Juanjo Cabrera, número uno de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, considera que “el escollo personal” con Tony Acosta, cabeza de lista de CC, “no es decisivo” a la hora buscar un pacto de gobierno en el Consistorio de la capital. Considera que “hay fórmulas para intensar salvar” tal obstáculo. En este sentido, ha apuntado que se puede plantear que “no esté yo o que no esté él” aunque, al efecto, ha subrayado que “ese escenario no nos lo hemos planteado de momento”. En este sentido, ha destacado que “de lo que se trata es de buscar un consenso en base a planteamientos de futuro para la ciudad y después ya ver cómo llegar a acuerdos más concretos”. Ha añadido que “si no llegas ahí, para que te metes en lo otro, pero lo que está claro es que soluciones hay”.

Ha apuntado que “la llamada que estamos esperando es la de Elías Castro”, el líder de la candidatura del PSOE, “la fuerza ganadora” en la capital en las pasadas elecciones municipales. “No estamos esperando la llamada de Coalición Canaria; es más, si nos llamaran, no haríamos ningún movimiento hasta no haber tomado ese contacto inicial con Castro, que es lo que corresponde”.

El primer contacto, ha reiterado, “le corresponde tomarlo a Elías Castro y nosotros, en función del resultado de ese contacto, si se produce, nos plantearemos si tomamos nosotros iniciativa o no, pero en principio no vamos a mover ficha hasta tener ese contacto”.

El PSOE, tras los comicios del pasado domingo, se mantiene como fuerza más votada en la capital pero sin respaldo para garantizar la Alcaldía. La candidatura encabezada por Elías Castro ha logrado 6 concejales con 2.362 votos; el PP ha obtenido 5 ediles, con 2.010 sufragios; CC, 4, con 1.769 papeletas; NC, uno, con 641, y Cs, otro, con 470.