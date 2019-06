Juanjo Cabrera: “Antes de formar gobierno en la capital esperaremos a que se defina el pacto en el Cabildo”

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera (PP), ha señalado a La Palma Ahora que, “en principio, antes de formar gobierno" en el Ayuntamiento, "esperaremos a que se defina esta semana el pacto en el Cabildo”. Cabrera, que fue proclamado primer edil de la capital el pasado sábado con el apoyo de Coalición Canaria sin que existiera un acuerdo previo cerrado entre CC y PP, ha precisado que una vez se concrete la alianza definitiva en la primera Corporación insular, “nos sentaremos para culminar el proceso de negociación que habíamos iniciado” con el PSOE y con CC. Ha reconocido que las conversaciones para llegar un acuerdo “estaban más avanzadas” con los socialistas.

“Estamos a la espera de cerrar el acuerdo en función de los resultado en el Cabildo” pues, ha subrayado, “siempre he dicho que sería bueno que fueran de los mismos colores los que gobiernen en ambas instituciones porque todo iría mucho más fluido y con más entendimiento y eso sería más beneficioso también para Santa Cruz de La Palma”. Dijo que esta cuestión “no será del todo determinante, pero sí puede ayudar mucho” a la hora de alcanzar un acuerdo.

Desde un principio, ha recordado, “he dicho que el PSOE”, como fuerza más votada, “era el que tenía que liderar” las negociaciones. “Las primeras reuniones las tuve con el candidato del PSOE, con Elías Castro, e intentamos llegar a un acuerdo de gobierno. Naturalmente los acuerdos se hacen cediendo ambas formaciones parte de sus objetivos, porque no hay dos programas iguales”. En este sentido, ha añadido, “llegamos a entendimientos con algunas cesiones y, a falta de alguna cosa puntual en el reparto de áreas, podríamos sentarnos y cerrar”. Asimismo, ha aseverado, “con Coalición Canaria también tenemos buen entendimiento y, en los contactos previos, aunque no he participado en ellos, ha habido una buena sintonía que nos hace pensar que no habría ningún problema para pactar con CC”.

Aunque existía el sábado la posibilidad de que fuera elegido alcalde al decidir el PP votar a su candidatura al no haberse sellado ningún pacto, Juanjo Cabrera ha indicado que no se esperaba el nombramiento y, por tal motivo, este lunes, en vez acudir al Ayuntamiento, ha tenido que fichar en su puesto de trabajo en una entidad bancaria. “Hay que pedir una excedencia y hoy me he dedicado a arreglar ese papeleo personal para poder trasladarme al Ayuntamiento a ejercer mi función de alcalde”. Espera que “se puedan agilizar los trámites” en breve u obtener “algún permiso especial para poder incorporarme ya” a tiempo completo a la Alcaldía, donde, en la tarde de este lunes, se encontraba “viendo algunas cosas”, pero, “evidentemente sin ningún funcionario” en las oficinas. “Este martes he pedido un permiso especial y podré venir un par de horas e intentaré avanzar algo, aunque de forma muy limitada".

El PSOE tiene seis ediles; el PP cinco, Coalición Canaria cuatro, NC uno y Ciudadanos otro.

Negociaciones en el Cabildo

Por otro lado, como se ha informado, la presidenta electa del Cabildo de La Palma, Nieves Lady Barreto (CC), ha indicado este lunes que mantiene conversaciones tanto con el PP como con el PSOE para intentar alcanzar un pacto de gobierno en la Corporación insular.

"El día 24 de junio tomo posesión y luego ya veremos", ha dicho Barreto, que asumirá la Presidencia del Cabildo al haber sido la candidata más votada.

De momento, Coalición Canaria mantiene contactos tanto con socialistas como con populares de cara a un acuerdo, aunque Barreto reconoce que le ha "costado siempre negociar más con el PSOE que con el PP".