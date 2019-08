NC de la capital rechaza la remodelación del 'Edificio de los Maestros' y recuerda que el PGO recoge su demolición para recuperar un antiguo huerto-jardín

La concejala de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán Duque, no entiende como el equipo de Gobierno no respeta lo recogido en el Plan General y pretende rehabilitar un inmueble para “uso municipal que no reunirá las condiciones de accesibilidad”