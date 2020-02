NC denuncia “el incumplimiento del último convenio de empleo social” por parte del Ayuntamiento capitalino y del Cabildo

Nueva Canarias (NC) en Santa Cruz de La Palma, en una nota de prensa, denuncia el “incumplimiento del último convenio de empleo social por parte del Ayuntamiento capitalino y del Cabildo Insular”.

En este sentido, Nueva Canarias manifiesta que "el último de los convenios de empleo social municipal, en la Fecam (Federación Canaria de Municipios) se estableció el criterio que un 60% de las personas contratadas fueran seleccionadas por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y un 40% lo fuera desde los ayuntamientos (debido al retraso en los fondos aportados por el Gobierno para los ayuntamientos)".

Sin embargo, apunta, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma “obvió este compromiso y decidió que todo el personal de convenio fuera seleccionado desde la oficina de empleo sin tener en cuenta el requisito fundamental del convenio social cuyo objetivo son las necesidades económicas y esto sólo lo pueden certificar trabajadoras/os sociales con los informes correspondientes”.

La concejala de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán Duque, señala que “en el supuesto de que la excusa hubiera sido el retraso de los fondos, que obligaba a una convocatoria de solicitudes muy corta, los/las profesionales que trabajan en los servicios de bienestar social y que trabajan todo el año con familias vulnerables, podían haber justificado sin problema ese 40%, es decir, 6 personas, ya que el Ayuntamiento sólo contrató 15 desempleadas/os pues no aportó fondos propios. Se pudieron seleccionar entre aquellas familias con la que habitualmente trabajan los equipos municipales”, añade la concejala de NC.

Asimismo y respecto a la institución Insular, “que apuesta por el empleo social, con un presupuesto de un millón de euros para contratar 40 personas para programas de control del rabo de gato y en declaraciones a los medios: ‘Este plan da una importante respuesta al colectivo de demandantes de empleo mayores de 30 años que se encuentran en circunstancias económicas extremas”. “Pero la selección”, subraya, “se lleva a cabo desde la oficina de empleo y el Servicio Canario de Empleo no puede conocer las circunstancias económicas de las personas demandantes del mismo, ya que en este servicio no existen profesionales que realicen informes sobre tales circunstancias, por lo que no se consiguen los objetivos sociales para los cuales van dirigidos tales fondos”.

Nueva Canarias concluye que “aunque todos y todas tengamos derecho al trabajo y, sobre todo, a un trabajo digno, otro año más (tercer año) se pierden recursos y se incumple parte de los objetivos”. Desde la formación nacionalista de izquierda se pide “al Cabildo que haga un mayor control a la hora de la selección de las personas y que busque alternativas que permitan un cumplimiento de los compromisos acordados”.