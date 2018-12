El PP de la capital considera "un error grave" descartar la cesión de la ‘Casa del Césped’

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de su portavoz, Juanjo Cabrera, considera “un grave error la decisión del grupo de Gobierno (PSOE-CC) de descartar la cesión de la casa ubicada en la zona de El Césped, propiedad de la Autoridad Portuaria”, indica elPP en una nota del prensa. E xpone que "sería una cesión gratuita de Puertos que el Gobierno municipal rechaza".

El alcalde de la capital, Sergio Matos, se apunta en la nota, afirmó en la última sesión plenaria que había decidido no solicitar a Puertos la cesión de este inmueble por la futura ubicación de la nueva sede del Cabildo en esta zona, entendiendo que no estaba justificaba una inversión pública para rehabilitar esta edificación para en cuatro o cinco años ser derruida por la construcción de la institución insular.

Juanjo Cabrera explica que “si nos ponemos en situación, la decisión del Gobierno municipal no tiene parangón”. “La realidad no es otra”, añade, “que hay una casa abandonada a la entrada de la ciudad, en un lugar estratégico, que se sigue deteriorando con el paso del tiempo y desde el Ayuntamiento se niegan a pedir una cesión que sería totalmente gratuita, sin coste alguno para la ciudad. De verdad, no lo podemos llegar a entender por mucho que intentemos ponernos en la cabeza del alcalde”.

El líder de los populares reconoce que “la justificación de Sergio Matos para no solicitar esta cesión me sorprende por su nula consistencia”. Y es que, subraya, “cómo puede hablar de la ubicación del Cabildo cuando sólo el PSOE apoya esa posibilidad”. Recuerda que “hay elecciones en el mes mayo y la decisión de conservar el Césped o dejar que la institución insular lo destruya corresponderá tomarla a los consejeros y concejales que los electores decidan en esa fecha”.

El ex alcalde apunta de que la petición a la Autoridad Portuaria de la casa del Césped “sí que no puede prolongarse en el tiempo”. Al contrario, sostiene, “esta solicitud debe ser prioritaria”. A propósito, Cabrera destacó que el ente que preside Pedro Suárez “podría estar planteándose ceder este edificación a cualquier otra administración que la solicite, después de no haber recibido ningún tipo de interés del actual Gobierno municipal”.

Cabrera entiende que la postura del alcalde “tan solo es defendida por el Partido Socialista. No creemos que Coalición Canaria, que sí tiene una visión distinta a su socio de gobierno con El Césped, apoye el empecinamiento de Sergio Matos”.

El líder de los populares hace especial hincapié en que “no se está decidiendo qué haremos con la casa después de lograr su cesión, simplemente estamos hablando de un primer paso: que el inmueble sea municipal. Luego ya llegará el debate de qué hacer con la edificación, pero primero que sea de la ciudad”. "Si el Cabildo al final no va en El Césped, como parece que ocurrirá por el posicionamiento de la mayoría de fuerzas políticas, pedir ahora la cesión nos permitiría ganar un tiempo precioso y la seguridad de tener la propiedad para agilizar cualquier proyecto", sentencia.

Sobre el coste que tendría una intervención futura en esta construcción, Juanjo Cabrera señala que “hay que tener proyectos de interés finalizados para poder acogerse a programas potentes que están en vigor, lo que el Gobierno municipal no ha sido capaz”, destacando “el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que se prolonga durante diez ejercicios con un presupuesto de 207,6 millones de euros”.

Recuerda que este mismo año “el Cabildo tuvo que dirigirse a los ayuntamientos de La Palma buscando obras y proyectos para poder justificar los fondos del Fdcan, lo que ni tan siquiera fue capaz de lograr en su totalidad”, por lo que “si en esta legislatura la Casa del Césped hubiera sido una prioridad, la financiación para su rehabilitación no sería un problema”.