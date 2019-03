El PP pide determinar el espacio para instalar el parque canino de la capital aprobado en 2017

Marta Poggio, concejal del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de la concejal Marta Poggio, pide al grupo de Gobierno (PSOE-CC) que antes de finalizar la legislatura “se acuerde al menos del espacio dónde se creará el parque canino, tal y como se aprobó en sesión plenaria en el verano de 2017”, se informa en nota de prensa.

Poggio expone que “después de transcurrido más de año y medio desde que se aprobara la propuesta del PP para disponer de espacios compartidos para personas y sus mascotas, lo único que pedimos es que al menos en este mandato se decida entre todos los grupos municipales dónde se construirá”.

La edil es consciente de que “con los meses que han pasado desde el debate y aprobación de nuestra moción, lo lógico hubiera sido contar ya con esta instalación en funcionamiento pero ahora, a menos de tres meses para el día de las elecciones y siendo conscientes de cómo trabaja el gobierno municipal, nos damos por satisfechos con dar el primer paso y que la nueva corporación que se cree a partir del 26 de mayo pueda culminar esta iniciativa”.

Marta Poggio hace hincapié en que “en la elaboración de los presupuestos tanto de 2018 como de 2019 el Gobierno municipal no ha destinado partida alguna para el parque canino, a pesar de que no se necesita de una inversión potente, ni mucho menos, para poder llevarlo a cabo. Y es que no se precisan construcciones específicas de parques y zonas verdes, basta con acotar un espacio con vallas, puertas dobles o separadas, fuentes de agua, sistema de recogida y limpieza y se podría estudiar la posibilidad de incorporar elementos para la práctica de agility, como pequeñas rampas, puentes y tubos para el ejercicio de los perros”, apunta.

La edil del PP recuerda que en la moción aprobada se proponía “una parte de la plaza de San Fernando, en la actualidad infrautilizada, para llevar a cabo esta instalación para personas y mascotas, aunque en el Pleno se entendió conveniente analizar su ubicación en una comisión y al final, como en otros tantos temas a lo largo de esta legislatura, nada se ha hecho”.

Marta Poggio tiene claro que “al Gobierno municipal le gustan los titulares, la aprobación de propuestas para quedar bien con los diferentes colectivos, y luego no llevar a cabo en innumerables ocasiones lo que se propone”.