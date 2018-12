El PP tacha de “irresponsable” al alcalde de la capital por defender que la nueva sede del Cabildo se ubique en El Césped

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tacha de “irresponsable” al alcalde, el socialista Sergio Matos, por su “empecinamiento” en apoyar y facilitar la construcción de la nueva sede del Cabildo en la zona del Césped, informan en nota de prensa.

El PP se ha mostrado “sorprendido por las manifestaciones del regidor municipal en la sesión plenaria de este lunes, en las que daba por segura esta edificación en un lugar emblemático y estratégico para la ciudad, anunciando además que previsiblemente contaría con financiación en los presupuestos del Cabildo de La Palma para 2019 y que su ejecución sería una realidad antes de lo previsto”.

Los populares desconocen “el interés que tiene ahora el Partido Socialista” tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo en fijar “con tanta celeridad” esta construcción “donde nadie la quiere”. Y es que, hasta su propio socio de gobierno en ambas instituciones, Coalición Canaria, “también se ha expresado públicamente en contra de su ubicación en el Césped”.

En este sentido, el grupo que encabeza Juanjo Cabrera hace especial hincapié en que “restan apenas cinco meses de legislatura y una decisión de ese calado que hipotecaría no solo al presente sino también al futuro de Santa Cruz de La Palma no puede ser tomada por un solo partido, por la ceguera y la cerrazón de un alcalde que encima no estará a partir de mayo, en contra del criterio tanto de su socio de gobierno como de al menos la mayoría de la oposición”.

El Partido Popular aclara además que “no se puede justificar esta ofuscación” del alcalde “afirmando que es lo que contempla el Plan Especial del Casco Histórico Artístico (PEPCHA)”, cuando “todos sabemos o al menos deberíamos saber que lo que se recoge en este documento es una posibilidad y en ningún caso una obligación”, por lo que “en cualquier momento se puede plantear otras opciones que sean más beneficiosas para nuestra ciudad”. “El traslado al Césped del Cabildo no es una obligación ni una prioridad y crea un revuelo social innecesario”, sentencia.

El PP mantiene su propuesta de convertir esta zona “en un pulmón verde dentro del casco histórico o, incluso, en un lugar de ocio para vecinos y visitantes del que ahora carecemos”, mientras que para el espacio que ahora ocupa la institución insular “se podrían estudiar usos de desarrollo económico que se puedan entender convenientes, incluyendo el hotelero”.