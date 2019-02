El PP pide solicitar a Costas el concurso para la instalación de quioscos y hamacas en la playa de la capital

Iván Díaz, concejal del grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en la playa de la capital.

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través del concejal Iván Díaz, ha instado al grupo de Gobierno (PSOE-CC) a que solicite “con urgencia a la Dirección General de Costas la convocatoria del concurso para la instalación de quioscos y hamacas en la playa de la capital”, indica el PP en una nota de prensa.

Díaz advierte de que “si el próximo verano queremos disponer de nuevos servicios en la playa”, que el PP entiende “de importancia notable para el desarrollo de esta zona de baño, desde el Ayuntamiento se debe pedir con celeridad a Costas que comience con los trámites de la licitación para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas”.

El edil del PP recuerda que “los procedimientos de adjudicación tienen marcados unos plazos ineludibles, tanto en la convocatoria como en su resolución, y la realidad es que vamos a entrar en el mes de marzo y nos tememos que se nos pueda echar el tiempo encima y que llegue el verano sin que nada se haya concretado, lo que en tal caso sería una falta de gestión y dejadez imperdonables”.

Iván Díaz “lamenta” que “nacionalistas y socialistas sigan desaprovechando las potencialidades que tiene nuestra playa, una zona en la que todos durante su construcción estábamos de acuerdo en que tenía que convertirse en un motor económico para la ciudad y que vemos, desde que se inauguró en abril de 2017, que se ha menospreciado”. Y es que, subraya, “no entendemos que en otros municipios se apueste por dar servicios en las zonas de baño y, sin embargo, Santa Cruz de La Palma, la capital, con un casco histórico de referencia en Canarias, pase el tiempo y tenga que resignarse con una playa tan atractiva como desangelada”.

Los populares, se apunta en la nota, “están además a la espera de disponer del proyecto del Centro de Deportes Náuticos, cuya redacción entendemos que no debe prolongarse en el tiempo, para comenzar con el desarrollo de una instalación"por la que desde el minuto cero hemos apostado”.

Iván Díaz expone que lo que “hace el grupo Popular no es criticar sin proponer, sino todo lo contrario”. A propósito, “hace especial hincapié” en “las 35 medidas que en mayo de 2018 presentamos en pleno para dar un impulso definitivo a la playa”. En aquel momento, recuerda, “ya eran consciente de que todas nuestras propuestas no se iban a realizar, que cada partido tiene sus prioridades, pero es que no ha hecho absolutamente nada. Ni áreas de restauración, ni deportes náuticos ni zonas de ocio o esparcimiento. Todo quedará, como la mayoría de grandes temas que afectan a la ciudad, para que lo solucione la Corporación que se cree a partir de las elecciones de mayo”, concluye.