El PSOE considera que el programa de gobierno de PP-CC "carece de un proyecto estratégico para Santa Cruz de La Palma"

El grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz De La Palma considera que “el programa de Gobierno del pacto PP-CC carece de un proyecto estratégico” para la capital, indica en una nota de prensa. Desde el PSOE, añade, “lamentamos que la realidad socioeconómicas de una parte de los vecinos y vecinas de nuestro municipio ni ocupen y preocupen al grupo de Gobierno”

Señala que el grupo Gobierno de Santa Cruz de La Palma presentó "el pasado lunes ante los medios de comunicación, dos meses después del anunciado pacto, no ante el pleno de la Corporación para su toma de consideración y debate tal como se le instó por el grupo municipal Socialista, lo que han denominado Programa de Gobierno”. Apunta que “a la vista de lo que hemos podido conocer, el grupo de Gobierno ni tiene un proyecto estratégico, ni conforman un gobierno capacitado, ni son sensibles hacia las necesidades de los ciudadanos más vulnerables”.

Sostiene que dicho “Programa de Gobierno no traza ni esboza ningún proyecto de acción estratégica el municipio y el único objetivo que merecería tal consideración, y que de materializarse sí que representaría un cambio estratégico para Santa Cruz de La Palma no siendo de su competencia ni es realizable a medio plazo, se despacha con un vago propósito de ‘potenciar que se agilicen los trámites para la construcción de la dársena norte del Puerto”.

El resto de medidas “anunciadas son meros asuntos de trámite, y en la mayor de las veces acciones encaminadas a resolver los errores que reconocen haber cometido de sus respectivas etapas anteriores al frente del Ayuntamiento cuando no a correr una cortina de humo que tape la manifiesta incapacidad de PP-CC para diseñar un proyecto ilusionante, motivador y de cambio para nuestro municipio”.

Opina que “no resulta creíble que CC reconozca en palabras de su actual portavoz ‘errores’ de su partido en la pasada legislatura cuando de los 4 concejales actuales de dicho grupo repiten tres y el cuarto gobernó en el periodo 2007-2011, (por cierto año en el que, tras finalizar los sucesivos mandatos de PP y CC al frente del Ayuntamiento dejaron una deuda de más de 15 millones de euros)”.

Considera que “en el denominado Programa de Gobierno la situación social de Santa Cruz de La Palma no es una prioridad, ni una ocupación ni una preocupación para el grupo de Gobierno. Los concejales de este grupo”, asevera, “parecen vivir en una realidad paralela parapetados en sus confortables ocupaciones municipales regadas, eso sí, de generosos sueldos que ni guardan relación con la preparación, valía y experiencia de varios de los integrantes, ni con la situación socioeconómica del municipio, ni con las estrecheces financieras del Ayuntamiento”.

Entiende que “el envejecimiento progresivo de nuestra población, los bajos niveles de renta de la mayoría de nuestros mayores y dependientes, la emergencia social que supone el persistente desempleo de larga duración de muchos vecinos y vecinas, la falta de equipamientos y servicios básicos de nuestros barrios, la pérdida de población, la inexistencia de acciones para la integración socio-cultural de quienes han llegado a nuestro municipio preferentemente de Sudamérica en busca de nuevas oportunidades para sus familias, los contratos basura y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, el colapso del Área de Bienestar Social por falta de personal, etc, ninguna de estas cuestiones ha merecido la ocupación ni la preocupación del “Programa de Gobierno” presentado por PP-CC.

Expone que “se habla en el Programa de Gobierno de ‘poner orden’ en los servicios municipales y a la vez que se designa como concejal de Obras y Servicios municipales al señor Acosta que ya lo fue de estas mismas áreas en mandatos anteriores. ¿Contribuyó el señor Acosta el desorden y falta de planificación que denuncia? ¿Y cómo es posible que tan solo 15 días se nos anuncien que el señor Acosta se va a dedicar a coordinar la Bajada de la Virgen y que será el concejal de fiestas quien se hará cargo de estas aéreas en los que hay desorden?.

Por otro lado, indica, “no se hace referencia alguna en el Programa de Gobierno sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT del Ayuntamiento, instrumento imprescindible para optimizar los recursos humanos municipales y por tanto poner el ‘orden’ al que dicen aspirar”.

En el campo económico-financiero, prosigue, “o el grupo de Gobierno no sabe de ello o pretenden engañar a la ciudadanía”. A la vez que “afirman en el Programa de Gobierno como un objetivo básico acabar con la deuda municipal (3,5 millones en la actualidad, deuda que consiguió reducir los grupos de gobierno con presencia socialista en ellos, frente a los más de 15 millones que dejaron las sucesivas alcaldías de PP y CC en el periodo 1991-2011) establecen como otro objetivo básico reducir la presión fiscal. ¿Nos podrían aclarar qué marco macroeconómico han diseñado que les permita afirmar una cosa y la contraria? De donde pretende el grupo de Gobierno obtener los recursos necesarios para reducir la presión fiscal, acabar con la deuda, incrementar la inversiones y la contratación de personal como expresan en su Programa de Gobierno? ¿Tienen al menos alguna previsión presupuestaria avanzada para 2020 que contemple estos escenarios? Nuestro Ayuntamiento está incurso en un Plan de Ajuste (está intervenido por Hacienda) por mor de la deuda antes señalada y precisa para su salida del mismo no solo voluntarismo sino realismo, profesionalidad y conocimiento. A la vista de lo señalado no podemos confiar en quienes anuncian en su Programa de Gobierno solo falacias sin soporte real”.

El Programa de Gobierno, asegura, “carece de cualquier actuación destinada a la potenciación de los valores que tradicionalmente han constituido las señas de identidad de nuestra ciudad: la cultura, el patrimonio histórico, el comercio, la relación Puerto-Ciudad (en este asunto solo se hace eco de una iniciativa que de materializarse no sería realidad dentro de las dos o tres próximas décadas), y la condición de capital institucional y administrativa de la Isla. Estas, junto con nuestro singular, rico y variado patrimonio natural, no tienen lugar en la agenda de prioridades del grupo de Gobierno. Tampoco se han acordado de un objetivo que se nos antoja de gran importancia y por el que apuestan otras instituciones de la Isla, la opción de ampliación de la oferta de estudios Universitarios. ¿Será este grupo de gobierno insensible a este objetivo? ¿nos adelantarán otros municipios de la Isla también en relación con este tema?.

De la actividad turística, “en el Programa de Gobierno sólo se alude, con una vaguedad alarmante a ‘potenciar el turismo en la capital insular’ como otro de los objetivos prioritarios. ¿Qué turismo? ¿Qué oferta? ¿Qué modelo hacia qué clientes nos queremos dirigirla? ¿Con qué gestores técnicos y políticos se cuenta para ello? Este gobierno local no solo no tiene Proyecto Estratégico para la Ciudad sino que lamentablemente no sabe hacia dónde quiere ir”, subraya.

Por último, continúa, “siendo como hoy es una preocupación básica de la ciudadanía tanto local, como insular, nacional e internacional, la lucha contra el cambio climático y el diseño de estrategias orientadas a favorecer la preservación del medio natural y siendo además este uno de los elementos que configuraran ya en el presente la elección del destino turístico por una gran parte de los viajeros, el Programa de Gobierno sólo alude a estos asuntos y de manera imprecisa a la necesidad de ‘mejorar los servicios públicos como el de limpieza’. De eficiencia energética, de economía circular, de modelo diferenciado de movilidad sostenible, de potenciación de nuestros bosques, senderos, y valores ambientales, nada de nada”, afirma.

“Es por tanto evidente”, concluye, “que de la gestión del actual grupo de Gobierno, y desgraciadamente para nuestro municipio, poco puede esperar la ciudadanía sobre la puesta en marcha un Plan Estratégico de Progreso y Bienestar Social para Santa Cruz de La Palma que nos permita generar una nueva ilusión hacia un futuro que nos permita superar la actual situación de desilusión, frustración y desánimo existente en la mayor parte de los vecinos y vecinas”.