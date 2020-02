El PSOE dice que los aparcamientos en edificios en la capital son “una ocurrencia” del grupo de Gobierno PP-CC

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma señala en un comunicado que “ante la nota de prensa enviada este martes a los medios de comunicación por el grupo de Gobierno de nuestro municipio (integrado por PP-CC) en la que se señala que están trabajando en la búsqueda de soluciones de ‘aparcamientos en edificios (inmuebles modernos) en la zona Sur de la ciudad’; ‘cerrando con el Cabildo crear aparcamientos cercanos al Barranco de la Virgen’ y en el que se menciona también un ‘posible aparcamiento subterráneo en la Avenida de Los Indianos, el Grupo Municipal Socialista quiere informar a la ciudadanía que nuestro Ayuntamiento lleva gastados 42.000 euros en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el gobierno municipal ha sido incapaz hasta hoy de llevarlo para su debate y en su caso aprobación y puesta en marcha, a la Comisión Informativa y al Pleno”.

Asimismo, recuerda que “en los Presupuestos para 2020 aprobados el pasado viernes con los únicos votos de grupo de gobierno, en las áreas de movilidad y transportes solo se recogen como actuaciones, sorprendentemente, 15.000 euros para más estudios y otros 15.000 para aparcamientos de bicicletas. Nada sobre los aparcamientos que se mencionan en la nota de prensa. Por tanto, sobran las palabras. A quién pretenden engañar si no son capaces ni tan siquiera de poner en vigor el Plan de Movilidad que ya está redactado ni de incluir ninguna actuación ni partida para esta finalidad en los Presupuestos de 2020”, se preguntan, y continúan: ¿Qué pasa con la flamante Estación de Guaguas con 700 aparcamientos incorporados? ¿se la tragó la tierra? Durante la pasada legislatura, el PP no dejaba pasar ocasión para preguntar por ella. ¿Ahora que este partido gobierna en el Cabildo ya no es una prioridad? ¿Para cuándo el comienzo de esas obras? ¿son esos los aparcamientos en altura en edificios (inmuebles modernos por supuesto) de la zona Sur? Pensamos que ya está bien de marear la perdiz y pretender confundir a la ciudadanía en relación con una de las preocupaciones que más recurrentemente expresa”, dicen.

“Mientras tanto, del parking de El Puente con una ocupación media del 35% (hay de manera permanente casi 400 plazas desocupadas), nada se habla ni nada se hace por el grupo de gobierno, ni siquiera colocar paneles indicativos, (que se encuentran en dependencias municipales), de su existencia a las entradas de la ciudad como reiteradamente le ha venido solicitando el Grupo Municipal Socialista y mucho menos apostar por la solución definitiva de las circunstancias en las que se encuentra la concesión administrativa de dicho parking, ni de mejorar sus condiciones de operatividad. Seguimos pues ante ocurrencias y desafueros del grupo que mal gobierna Santa Cruz de La Palma, que en esta ocasión pretenden lanzar como cortina de humo para esconder el hecho cierto de que se hayan suprimido los aparcamientos situados en la entrada del muelle capitalino. Otra ciudad y otro gobierno es posible”, concluye.