El PSOE “lamenta” que la gobernabilidad en la capital "haya quedado supeditada a las estrategias políticas de PP y CC"

El Grupo Municipal Socialista de Santa Cruz de La Palma, tras el anuncio de la firma de un pacto de Gobierno entre el PP y CC en Ayuntamiento para la legislatura 2019-2023, en un comunicado, considera “positivo que nuestro municipio, por fin, transcurridos ya más de veinte días desde la constitución de ayuntamiento, cuente con un equipo de gobierno”. Apunta que “la anómala situación propiciada por la elección del alcalde el pasado 15 de junio en singulares y aún no bien aclaradas circunstancias, no podía mantenerse por más tiempo porque además de perjudicar notoriamente la actividad diaria de nuestro a Ayuntamiento y municipio, generaba entre la ciudadanía desconcierto, descrédito y hastío”. No obstante, el Grupo Socialista “lamenta profundamente que una vez más la gobernabilidad y los intereses de las y los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma haya quedado supeditada no al interés de nuestro municipio sino a las estrategias políticas ajenas, en el caso del PP y CC, y tal como ha quedado constancia en los diversos medios de comunicación a los intereses de Madrid”.

Recuerda que la candidatura del PSOE, liderada por Elias Castro, “ganó las pasadas elecciones municipales y desde esa legitimidad democrática entabló, desde ese mismo momento, conversaciones con todas las fuerzas políticas que se presentaron a las mismas, tanto con los que finalmente obtuvieron concejalías como con los que no, y propuso al PP, desde el martes 28 de mayo la constitución de un grupo estable de gobierno para nuestro municipio”.

Añade que “por las direcciones insulares del PSC-PSOE y del PP se decidió vincular las negociaciones para cerrar gobiernos y constituir mayorías estables en el Cabildo Insular y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Por esta razón, y por los diversos avatares que se fueron sucediendo en las conformaciones de mayorías en el Gobierno de Canarias y en el propio Cabildo (aún inconclusas), se fue retrasando el cierre y firma del Pacto por la Gobernabilidad de nuestro municipio, que estaba cerrado prácticamente en su totalidad con antelación a la constitución de la nueva corporación el sábado 15 de junio. Desde el 26 de mayo y hasta el 14 de junio los cabezas de lista del PSOE y del PP se reunieron en al menos seis ocasiones”.

Apunta que “es evidente que en nuestra ciudad no solo no gobernará la lista más votada por la ciudadanía sino que por el contrario lo harán dos formaciones políticas que ya han gobernado en varias ocasiones y por largos periodos de tiempo nuestro municipio, que han sido parte activa, desde la gobernación del mismo de su empobrecimiento, su endeudamiento, su falta de planeamiento urbano o su despoblamiento, y principales causantes de la percepción extendida entre la población de que nos encontramos en un municipio perdedor, desmoralizado y sin objetivos que le proyecten hacia el futuro”.

Indica que “los partidos que ahora formarán el gobierno de nuestra ciudad se presentaron a las elecciones municipales no solo con serias discrepancias programáticas sino también de índole personal. Baste con recordar que cuando los actuales cabezas de lista que ahora conforman gobierno compartieron responsabilidades en la corporación acabaron con denuncias cruzadas entre ellos, comisiones de investigación, comparecencias en juzgados y con la afirmación en campaña electoral pública y rotunda de uno de ellos que nunca gobernaría con el otro”. El Grupo Socialista, subraya, “solo puede ante esto afirmar su preocupación y alertar a los vecinos y vecinas de que de este tipo de comportamientos poco bueno se puede esperar para el futuro de la gobernabilidad responsable de nuestro municipio”.

Asimismo, en la nota se señala que el Grupo Socialista “queda a la espera de conocer el programa de gobierno que se contenga en el pacto suscrito, de las prioridades que se fijen, de la definitiva atribución a concejales de funciones y retribuciones, de la solvencia, experiencia, dedicación y capacidad de los designados (el propio alcalde se alarmaba públicamente del desfase presupuestario en el presente ejercicio en aéreas cuya gestión llevaban concejales que ahora formaran parte de su gobierno municipal) y una vez conocido y confrontado con nuestro proyecto político para Santa Cruz de la Palma, haremos las valoraciones oportunas".

El Grupo Socialista, concluye, “se compromete a ejercer una oposición rigurosa, responsable, exigente comprometida con nuestra ciudad y ofrecerá su total colaboración en aquellos proyectos y gestiones que redunden en benéfico de Santa Cruz de La Palma y de sus vecinas y vecinos, especialmente de aquellos que peor lo pasan, tal como manifestamos reiteradamente durante la campaña electoral”.