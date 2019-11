“Politización y no machismo fue lo que hubo en la rueda de prensa de las primeras mujeres que bailarán Los Enanos”

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, el popular Juanjo Cabrera, ha asegurado a este digital que en la rueda de prensa que se convocó para que las dos primeras mujeres de la historia que bailarán la Danza de Los Enanos, Gara Lorenzo y Saray Pérez, comparecieran ante los medios de comunicación, “lo que hubo fue politización y no machismo”.

El Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a petición del concejal responsable del número de Los Enanos, el socialista Elías Castro, convocó a los medios el pasado martes a una rueda de prensa en la que estaba previsto que intervinieran Gara y Saray, quienes finalmente no comparecieron porque fueron advertidas de que podían ser expulsadas al incumplir el artículo 10 de las bases del emblemático espectáculo lustral. “La política comunicativa está supeditada al Consejo Rector de La Bajada o al Patronato, pero esto es así desde hace muchos años, es decir, que cada uno no puede ir por libre”, subrayó Cabrera, quien hizo hincapié en que “en Los Enanos, teóricamente, aparte de que no se desvele el secreto, se intenta evitar que tengan protagonismo las personas que lo bailan, la tradición dice que hay que pasar desapercibidos como personas físicas, para evitar eso, en las bases se recoge desde hace unos cuantos lustros esa cláusula”, afirma. “Pero lo que pasó el martes es que se convocó una rueda de prensa desde el Ayuntamiento, pero sin consentimiento del Ayuntamiento, se hizo uso del Gabinete de Prensa de forma totalmente irregular, y eso no es normal”, remarcó. “Para la rueda de prensa no se consultó, ni se consensuó, y lo que pasó hubiese ocurrido igual si las dos personas que iban a intervenir hubiesen sido hombres, no es una cuestión de sexo sino de oportunismo político; yo me enteré una hora y media antes de la rueda de prensa, y como alcalde no podía apoyar algo que la propia secretaria municipal entendía que era un incumplimiento de las bases”. "Nosotros, evidentemente, no queremos coartar la libertad de expresión de nadie".

“Ahora estamos estudiando la posibilidad que se produzcan unas declaraciones públicas de miembros de Los Enanos, mujeres y hombres, pero sin intervención de la parte política”, adelantó. “Este tema se ha politizado, no sabemos si es por la oportunidad electoral, pero esta rueda de prensa se ha utilizado políticamente”, ha insistido Cabrera. “Apoyamos que las mujeres tengan participación en este número, es un hecho histórico en La Bajada y en la ciudad, y aspiramos a que en el futuro esto no sea noticia, que sea lo más normal del mundo”, señala. “Entendemos que es la primera vez que ocurre que dos mujeres van a bailar Lo Enanos, pero estas no son las formas evidentemente, hay que cuidar mucho todo esto y no ir por libre, que es lo que ha pasado”, recalca el alcalde.