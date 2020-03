Velasco Carballo se muestra “impresionado” tras un recorrido turístico por la capital palmera

Una representación de la organización y participantes en el I Seminario de Arbitraje del Comité Interinsular de Árbitros de Fútbol (CITAF) en la Isla, que se ha celebrado en Los Cancajos (Breña Baja), ha visitado una parte de los inmuebles más significativos de Santa Cruz de La Palma, conociendo además los actos más genuinos de las Fiestas Lustrales, en un recorrido de carácter turístico promovido por el Gobierno municipal (PP-CC), se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento de la capital.

El alcalde accidental, Tony Acosta, fue el anfitrión del encuentro, que consistió en un itinerario por las singularidades de las Casas Consistoriales, el Museo de la Bajada de la Virgen y el Teatro Circo de Marte, además de atravesar el corazón de la ciudad: Calle Real hasta la Plaza de España, que preside la iglesia del Salvador.

Entre los invitados a este encuentro, se apunta en la nota, destacaba Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (FEF) y reconocido a nivel internacional después de permanecer durante 12 temporadas en la Primera División, además de haber sido seleccionado para la Eurocopa de 2012 en Polonia y Ucrania, donde llegó incluso a dirigir el partido inaugural. También fue uno de los encargados de impartir justicia en la Copa Mundial de Futbol de 2014 en Brasil y en la Eurocopa de 2016 que tuvo lugar en Francia.

Después de la visita, Velasco Carballo reconoció que “estoy impresionado. El Ayuntamiento me ha parecido espectacular, con un encanto maravilloso. Tampoco me esperaba un teatro como el Circo de Marte y las historias que nos han contado de la Bajada de la Virgen, de la fiesta de los Indianos, la Danza de los Enanos… ha sido una visita sorprendente y estoy deseando llegar al hotel para conectarme a Internet y comprobar en imágenes lo que no he podido ver en persona”. “Me quedo con ganas de volver”, subrayó.

Por su parte, Tony Acosta afirmó que “ha sido muy positivo el aprovechar la visita a la Isla de personalidades destacadas del arbitraje y de estamentos federativos del mundo del fútbol para mostrar y que conozcan algunas de las infraestructuras más imponentes que tiene Santa Cruz de La Palma, a la vez que visitan nuestras calles y recorren el casco histórico. Tenemos una ciudad con un patrimonio brutal y no podemos desperdiciar ninguna oportunidad para promocionarlo”.