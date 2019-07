El alcalde de la capital rechaza los "desconcertantes cambios" de criterio y de plazos en las obras de la Avenida Marítima

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, ha mostrado su más “enérgico rechazo” a los cambios “desconcertantes de criterio que se están produciendo con las obras de reforma de la Avenida Marítima”, indica en una nota de presenta .

Cabrera afirma que “no dudamos de la buena voluntad del área insular de Comercio” para que esta actuación “sea una realidad”, tampoco “podemos en duda” los contratiempos “que desgraciadamente son habituales en la ejecución de obras”, pero “la realidad es la que es” y hay situaciones que se están dando en el inicio de esta actuación “que no tienen ningún tipo de justificación y que nos causa una enorme preocupación”.

El regidor municipal afirmó que “el compromiso firme de la contrata era acabar la obra antes de Navidad” para no afectar “a la campaña más importante para nuestros comercios”, y, también, para que los vecinos y los usuarios de la principal arteria viaria de la ciudad “tuvieran conocimiento del período de tiempo durante el que los trabajos se iban a extender, que era exactamente de ocho meses”.

Sin embargo, “los cortes de la vía no se llevaron a cabo cuando se anunciaron”, recuerda Cabrera, y el planteamiento expuesto hace menos de dos semanas por la adjudicataria “era cortar el tráfico en la Avenida Marítima para reducir el plazo de finalización de la obra de diciembre a noviembre”. Ahora, “ya no se cerrará la vía y no es que los trabajos acaben en diciembre, sino que se prolongarán durante los primeros meses de 2020”. “¡Ya no se habla de Navidad sino de Carnavales!”, sentenció.

Juanjo Cabrera es consciente de que el Ayuntamiento no tiene competencias en esta obra, “pero nadie puede olvidar que se ejecuta en nuestra ciudad” y, por ello, el nuevo grupo de Gobierno “no se pondrá de perfil sino que estará vigilante y reclamará, por las vías que estén en su mano, que no se acumulen más retrasos de los que ya estamos sufriendo. No estamos dispuestos a que se falte al respeto a nuestros vecinos, comerciantes y visitantes”.