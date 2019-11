La capital abre el plazo de inscripción para la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha abierto este jueves el plazo de inscripción para la Cabalgata de Reyes 2020. Las personas que lo deseen pueden inscribirse desde hoy hasta el próximo 3 de enero rellenando la ficha que se encuentra en la página web del ayuntamiento www.santacruzdelapalma.es y entregándola en el Registro de Entrada del ayuntamiento.

No obstante, no podrán inscribirse menores de seis años y tendrán preferencia los niños y niñas empadronados en Santa Cruz de La Palma hace más de seis meses, aunque hayan presentado la instancia con posterioridad a los no empadronados. La fecha de presentación de la inscripción sí se tendrá en cuenta en el resto de los casos.

En el caso de los y las menores de edad, el padre, la madre o el tutor o tutora deberán firmar una autorización para que puedan participar. Y los padres, madres o acompañantes de los menores deberán ir vestidos obligatoriamente de negro y ponerse el atuendo que les indique el ayuntamiento.

El concejal de Fiestas, Raico Arrocha, anima a “niñas y niños de la ciudad a participar de esta tradición tan arraigada en Santa Cruz de La Palma”, al tiempo que recuerda que las fechas de inscripción serán decisivas para entrar en la cabalgata del día 5 de enero.