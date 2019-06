“Mi cartel de La Bajada 2020 tiene un estilo al que no estamos acostumbrados en La Palma”

El cartel de la Bajada de la Virgen de 2020 refleja “el diseño gráfico del siglo XXI”. Su autora, la diseñadora Aroa González Martín (Villa de Mazo, 1978), en una entrevista con La Palma Ahora, define su obra como “minimalista, donde todos los elementos tienen un sentido. Utilizando un lenguaje gráfico actual, se han abstraído hasta su iconización varios elementos de lo que he considerado más representativo y querido de la fiesta lustral: la propia Virgen de Las Nieves y el Enano”, explica. Cree que algunas críticas que han circulado en las redes sociales se deben a que “es un estilo de cartel al que no estamos acostumbrados a ver en la Isla”. Aroa estudió el Ciclo de Grado Superior de Gráfica Publicitaria y el Ciclo de Grado Medio de Autoedición en la Escuela de Arte Manolo Blahnik. Ha obtenido numerosos premios durante su periodo de formación y ha realizado varias intervenciones artísticas en distintos puntos de La Palma. Trabaja en Grafo Diseño, empresa de su propiedad dedicada al diseño gráfico, la rotulación y la impresión en gran formato.

-¿Qué supone ser autora del cartel de La Bajada?

-Me hace sentir orgullosa de mi trabajo, donde se ve reflejado y valorado el de diseño gráfico del siglo XXI y me hará mucha ilusión verlo el próximo año impreso en los diferentes formatos.

-¿Cómo definirías tu obra?

-Minimalista, donde todos los elementos tienen un sentido. Icono de La Bajada es el título. Utilizando un lenguaje gráfico actual, se han abstraído hasta su iconización varios elementos de lo que he considerado más representativo y querido de la fiesta lustral: la propia Virgen de Las Nieves y el Enano. Del Enano, su característico gorro en cuanto a la forma y al detalle que lo adorna, dándole un pequeño giro, simulando el movimiento de éstos cuando danzan. Y de la Virgen con su manto, la forma romboide que representa el anagrama de María, que junto con la media luna la engalana en grandes ocasiones como esta. Por otra parte, en lo que se refiere a la tipografía, se destaca como principal elemento visual en el grupo de texto la palabra Bajada en mayúscula y amarilla (como el oro) dándole mayor protagonismo desde el primer vistazo sin dejar que el resto del texto pase desapercibido puesto que se trata de una tipografía de fácil legibilidad. Además, se ha elegido el rojo para los meses, tal y como se representan los festivos en los calendarios, de esta manera se lanza el mensaje subliminal para esa festividad durante ese periodo de tiempo. Me he inspirado en la abstracción de los elementos más representativos del evento. En la simplicidad, el concepto básico y en que es tan importante la imagen como el texto. Ambos forman el cartel completo, no solo la imagen.

-¿Qué quieres transmitir?

-Pretendía atrapar la atención del espectador en primera instancia con la imagen. Una vez conseguido, el observador lee y entonces el objetivo del cartel está logrado.

-Han surgido algunas críticas en las redes sociales. ¿A qué crees que se deben? ¿a tu enfoque innovador?

-Si tomamos como referencia las críticas de las redes sociales, todos los años que sale el cartel de la Bajada se generan muchísimas. Buenas y no tan buenas. Este año, creo que se debe a que es un estilo de cartel al que no estamos acostumbrados a ver en la isla. Algunas personas esperan algo más conservador, montajes fotográficos o ese estilo de siempre, y no algo tan moderno. Yo no suelo hacer ese tipo de trabajos, siempre intento jugar con el doble sentido, la poesía visual, algo que haga pensar al espectador y que tenga un toque más allá de lo evidente. No podemos olvidarnos de que se trata de un cartel y tienen una función determinada. En este caso, la gente reconoce la simbología e interpreta y eso es fantástico. No creo que todos los comentarios de Facebook sean una referencia notable de lo contenta o no que pueda estar la mayoría de la gente con la elección del cartel de la Bajada de 2020; me han llegado y he leído mensajes de personas a quienes les encanta, me ha parado por la calle gente que ni conozco y más de lo mismo; eso es muy gratificante y dice mucho de las personas, así que aprovecho para dar las gracias a quienes lo han hecho.

-¿Con tu estilo has roto moldes en la cartelería de La Bajada?

No. Creo que los moldes se rompieron de forma acertada, desde el año 2010 con el cartel de José Ignacio, luego con el de Marta, en el 2015, y ahora con este.