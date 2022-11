CC se muestra “preocupada” por el “rumbo” de los planes General y Especial de la capital

El Grupo de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha emitido un comunicado en el que expresa “su preocupación sobre el rumbo de los dos planes de vital importancia para el desarrollo del municipio. Por una parte, el plan Especial y, por otro, el Plan General, después de la Comisión de Urbanismo reunida la semana pasada”.

Para el portavoz nacionalista, Tony Acosta Felipe, “se trata de dos planes vitales para el desarrollo futuro de la capital de la isla y tenemos la sensación de que el grupo de Gobierno no tiene las cosas claras a día de hoy, por lo menos tuvimos esa impresión tras finalizar la Comisión de la semana pasada”.

“Después de llevar el Plan General al pleno para su aprobación, en la citada Comisión, el grupo de Gobierno tenía dudas sobre el mismo, mostrando el desconocimiento que tienen, haciendo preguntas concretas de zonas de la capital y no a hacerse una visión general del plan, lo que nos da a entender que no había habido comunicación previa entre ambos partidos”, asegura.

Acosta Felipe tiene claro que “después de lo que se nos dio a conocer, ya sabemos que tenemos que empezar prácticamente de cero el plan Especial, con lo que eso significa, y el dinero que se ha tirado a la basura. Estando anulado desde hace dos años, a estas fechas no se ha movido ni un papel y no se está trabajando en él. Tenemos que tomar decisiones ya. No concebimos que no se haya hecho nada para iniciar, de nuevo, su tramitación, y, de esta manera, avanzar por el bien de Santa Cruz de La Palma”.

En cuanto al plan General, continúa el portavoz nacionalista, “se nos ha dado una previsión de que puede estar aprobado a finales de este año, pero eso nosotros no lo tenemos tan claro, ya que aún faltan informes importantes que poner sobre la mesa desde diferentes administraciones e incluso de los propios técnicos municipales, junto a carencias que hemos apreciado en la documentación que se ha aportado para la subsanación de los defectos del plan inicial”.

CC recuerda que “este plan General lleva esperando 22 años en proceso de elaboración y aprobación y, llegado a este punto, todos esperamos que pueda estar lo más pronto posible aceptado, porque de no contar con él corremos el riesgo de la paralización de inversiones con el consiguiente impacto negativo en el crecimiento poblacional y hasta en vivienda, algo tan demandado en este momento que vivimos”.

“Por todo esto, debemos centrar todos nuestros esfuerzos en sacar adelante estos dos planes tan importantes para el fututo de Santa Cruz de La Palma. Tenemos que remar todos en la misma dirección porque nuestra ciudad se juega su futuro”, concluye.