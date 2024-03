“A mí me gusta bordar lo que yo quiero y después que tú llegues y digas: ‘Ay, esto me gusta’, lo veas y lo compres”: Ana Denis Pérez Rodríguez, Mujer Destacada del Municipio de Santa Cruz de La Palma 2024

Como otras tantas mujeres de su generación, Ana Denis Pérez Rodríguez (Santa Cruz de La Palma, 17 de enero de 1944) comenzó su carrera como bordadora realizando encargos para la Paragon Art Line Company, conocida popularmente en La Palma como la Casa Americana, la Casa de Bordados por antonomasia o la Casa de los Cojines, establecida en la calle Álvarez de Abreu de la capital palmera. Sin antecedentes familiares en este ámbito, primero por incrementar su economía doméstica y enseguida también por propio gusto, el bordado de cáñamo, la costura —con especial dedicación a los trabajos de indumentaria tradicional de la isla de La Palma— y, entre los bordes históricos, el punto indefinido, se han convertido en vocación, en pasión y en plan de vida.

Más allá de haber cubierto con esta práctica artesana ciertas necesidades, el bordado constituye su trabajo, ejecutado con el placer de quien hace lo que le gusta. Precisamente por eso mismo, porque no ha dependido excesivamente de esta actividad, nunca se preocupado por lo que nadie piense o deje de creer sobre su forma de entender este trabajo. Como mujer plenamente libre (en el más amplio sentido de la palabra), Ana Denis Pérez Rodríguez compaginó su oficio como bordadora con la crianza de sus hijos. Incluso, de acuerdo con la opinión consensuada con su esposo, renunció a posibles trabajos remunerados fuera del hogar para encargarse, también con convicción y vocación, al cuidado de su familia.

A diferencia de otras compañeras de oficio, no recibe encargos y, en su quehacer artesanal —que ha exhibido no sólo en ferias y exposiciones celebradas en La Palma, sino también en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Tolosa (Guipúzcoa)—, ha primado siempre su propio criterio, de manera que ha bordado lo que ha querido, combinando la paleta de hilos a su gusto. De ahí que su mayor satisfacción sea que el público compre estas creaciones realizadas según su inspiración y sus predilecciones.

Los recursos que le ha brindado este trabajo han sido invertidos invariablemente en su propia familia, con ese espíritu inquieto de quien mira al futuro y a los suyos con el deseo de complacerles con un regalo extraordinario. En los momentos de dificultad emocional, el borde ha sido el baluarte en el que se ha defendido y en el que ha puesto su empeño, su tiempo y su creatividad.

La presente entrevista fue realizada en el domicilio de la homenajeada, el pasado lunes, día 11 de marzo de 2024. La transcripción de la grabación corre de la mano de la administrativa Carmen Lidia Rodríguez Paz, adscrita a la Concejalía de Patrimonio Cultural.

Leticia Martín Ramos. Comenzamos la entrevista a doña Ana Denis. Me gustaría que me comentara cómo fue su inicio en el mundo de la artesanía: si fue herencia familiar o si fue un aprendizaje al margen.

Ana Denis Pérez Rodríguez. No, no fue por herencia familiar. Pues fue… no sé si necesidad. Y que a mí me gustaba, simplemente.

LMR. Pero, ¿porque usted había visto algo o tenía algún referente?

ADPR. No. Con trece años, ¿qué crees tú que podía hacer (que fue cuando yo empecé, con unos trece o catorce años)? Eso sí se me grabó. Y lo primero que bordé, que no se me olvida.

LMR. Con trece años empezó. Y ¿qué fue lo primero que bordó?

ADPR. Pues unas rositas chiquititas, doce, que me pagaron a dieciséis pesetas. Tampoco me olvido. Y dos fundas de almohada, que me pagaron a once pesetas con cincuenta céntimos. Tampoco me acuerdo cómo era: si con unas floritas de fantasía… Eso era de la Casa de los Cojines.

LMR. Las doce rositas a dieciséis pesetas y las fundas de almohada: eso fue lo primero que usted hizo para vender.

ADPR. De la Casa de los Cojines (que tú no te acuerdas). Había un señor, que era como el jefe, que iba por los campos y repartía; pero, claro, te estoy hablando de hace cuarenta años, unos treinta y seis años hace que la casa cerró. Eso era un medio que tenía la gente de trabajo. Al final daban números y la gente se levantaba de madrugada a coger los números. La casa estaba en la calle Trasera, en la casa de Ernesto Méndez Bravo (calle Álvarez de Abreu, número 23).

LMR. Más adelante le pregunto específicamente por los encargos y demás. Entonces, usted empezó con trece años. Usted sola.

ADPR. Sí, porque me dio. Empecé y me explicaron. En cáñamo, las cositas eran en cáñamo. Si necesitas para algo, tengo un rollo ahí encima.

LMR. ¿Usted compaginaba esta actividad con otras? ¿Iba a la escuela o ya había dejado de ir?

ADPR. Sí, iba a la escuela.

LMR. Iba a la escuela. ¿Y con esto colaboraba usted con la economía familiar?

ADPR. ¡Pues yo no me acuerdo el valor que tenía, pero once pesetas era más dinero que hoy! Y así empecé y empecé. Y cada vez era más y me ofrecían cosas mejores. Irma Mederos, Nena Hidalgo y su hermana, Amparo Hidalgo: todas ellas eran empleadas. Había muchas empleadas en la casa y era una casa fuerte, era americana; venían muchas cosas y era donde más dinero ganaba.

LMR. Y esas personas a las que usted nombra, ¿eran compañeras suyas?

ADPR. Esas personas que yo te nombré eran empleadas de la casa. Había muchas empleadas: unas quitando modelos, otras en el mostrador, como Irma Mederos, que recibía a la gente y era la que atendía, una tal María Nieves, que fue de las últimas… Hubo mucha gente trabajando ahí.

LMR. Eran personas que trabajaban y luego estaban ustedes, que hacían los encargos en sus casas.

ADPR. Y don José Manuel [de León] Alvarado [Santa Cruz de La Palma, 7 de febrero de 1921-30 de mayo de 1984] era como el dueño aquí, el gerente (que no era de él; te digo: era una casa americana).

LMR. Ese señor era como el responsable de la casa aquí.

ADPR. ¡Eso venía el trabajo…! Y a mí, por ejemplo, me llamaban y me decían: «Mira, tienes tal cosa, una tarjeta de botas —vamos a suponer—», y a lo mejor era lunes y te decían: «Lo tienes que traer el viernes». Si cumplías, tenías trabajo; si no cumplías, no.

LMR. Si no, ya no contaban con ustedes.

ADPR. Yo venía. Ya tenía tres niños pequeños, y me acostaba y me levantaba, porque me llamaban como a las seis y me decían: «Mira, ven a buscar el modelo de tal cosa, pero lo tienes que traer a las ocho y media». Entonces, ponía el despertador como a las tres o las cuatro, según lo que tuviera que hacer, y marcaba un poco para yo ir bordando. Te daban unos papeles en los que venía todo enumerado, pero ¡en inglés y yo no sabía inglés! Pero ya sabías más o menos lo que significaba. Y los colores: tal cosa con tal color. Los colores venían todos enumerados ahí: marcaba y a las ocho y media de la mañana llevaba el modelo e iba bordando. Y cuando tenían una pieza acabada (porque siempre había alguien más ligero), me decían: «Ven a buscar el modelo para que lo termines». Así borde mucho.

LMR. Y así compaginaba usted la crianza de sus hijos.

ADPR. Que eran tres en cuatro años, ¡imagínate! Después los otros dos sí se llevan un poco más, pero pues yo… para comer… Mi marido era un hombre muy responsable: no lo viste nunca en bares, ni salía, sino trabajando y trabajando, los últimos cuarenta años y pico estuvo trabajando con un taxi. Aquí abajo estuvo un tiempo y luego en el aeropuerto. Pero donde había cinco niños, siempre hacía falta algo, y yo disfrutaba con trabajar y comprarles unos tenis.

LMR. Claro, era su medio de colaborar. Y así se convirtió en su oficio. No se dedicó a otra cosa sino al borde.

ADPR. No. Y tuve oportunidades de tener trabajo en el Hospital de Dolores, si quería, pero, ¿dónde iba? Mi marido decía: «¿Qué haces, pagar a una mujer para que te cuide a los niños?». Y eran cinco niños. Tenía a mamá, pero ella trabajó toda la vida en la comisaría, que también tuvo la oportunidad de entrar a trabajar en la comisaría. Yo llevo aquí viviendo ocho años, pero hace cincuenta y pico de años vivía en el edificio de la esquina, pues el otro que está en la curva.

LMR. Y luego ya se trasladó para aquí.

ADPR. Porque allí era el último piso y no tenía ascensor.

LMR. Y, claro, ya se va notando. Se confirmó que usted se quedó dedicándose a bordar.

ADPR. Ya, después, lo que hacía era eso. Yo por la mañana nunca me siento (bueno, ahora tengo más tiempo y tengo ratos en los que me siento), pero por las tardes… Toda la tarde yo me sentaba, terminaba de comer, arreglaba la cocina y me sentaba a bordar todos los días. Yo me siento todos los días.

LMR. Aún hoy sigue sentándose todos los días.

ADPR. Mira, hasta cuatro horas. Mira el ventilador, aquí hace un calor tremendo.

LMR. Claro, con la cristalera.

ADPR. Pero es donde me encuentro bien, porque en la cocina se está mejor, pero no me encuentro bien. Lo tengo ahí porque es donde lo voy a poner. Me lo regalaron por Reyes. Creo que hasta se le pone agua.

LMR. Debe ser para que refresque más.

ADPR. Porque es ahí donde me siento, ahí tengo la caja.

LMR. En su rinconcito, en el salón, con su sillón.

ADPR. Ahí me pongo. Enciendo la tele y ahí me paso las horas.

LMR. Y la va escuchando. Usted, que empezó con el borde, ¿ha perfeccionado alguna técnica más, ha continuado formándose?

ADPR. Sí. Después, cuando cerró la Casa de los Cojines, ya empezó el Hospital. Cuando se acabó la Casa hace como cuarenta y cinco años, a mi hija la más chica, con el último dinero que cobré (como unas 16.000 pesetas) le compré las cosas de la comunión. Porque se iba acumulando en unas tarjetitas y cobrabas cuando tú querías, igual que si lo querías cobrar diario. Pero yo, para que me luciera, si no me hacía falta, lo ajuntaba. Y ya empezó a menos, menos… y cerró.

LMR. Y la oportunidad que ustedes tenían de trabajar acabó.

ADPR. Y un montón de gente se quedó en la calle y, entonces, ¿qué hacían? Porque había gente que comía de ese trabajo, era lo que tenían. Entonces empezó el Hospital de aquí, empezó mucha gente a trabajar en el Hospital. Se buscaron otro medio porque había muchísima gente que dependía de eso. Pero luego estaba ese señor que seguía repartiendo por todos los campos, por Los Llanos, El Paso, Mazo, Garafía… Él repartía más bien cáñamo.

LMR. Para los bordes y luego los iba a recoger.

ADPR. Tenía sus días en semana en que los iba a llevar y a recoger. Él te explicaba, si no sabías, un poco lo que tenías que hacer. Y aún me veía y me decía: «¿Sigues bordando?», y le decía: «No. No sé qué voy a hacer». Y después ya dije: «¿Qué hago yo?» Y empecé a ir a cursos que pagaban.

LMR. Para formación.

ADPR. Venía una señora de Mazo. Yo, por ejemplo, el indefinido no lo sabía bordar y, de hecho, la presilla no me gusta, ni se me da muy bien. El indefinido sí se me daba bien, aunque ya las manos…, ya no las tengo bien. A la bobería, hubo un día en que no fui al curso y, cuando volví, me dicen: «Mira, estuvimos todas preparando el carnet, que vamos a sacar el carnet de artesanas». Y dije: «Bueno, ¿y para qué quiero yo eso?». Y me dicen: «Pues quítalo, que tú, un día, a lo mejor te planteas ‘¿por qué no lo quité’?». Fue la primera vez que se sacaron los carnets, porque la gente que estaba antigua no tenía carnet. Y fui.

LMR. Y eso, ¿en qué año fue, que usted lo comentó el otro día?

ADPR. Pues fue como en el ‘84 o el ’94. Si quieres con exactitud, te digo que el carnet lo tengo ahí. ¿Quieres que te diga?

LMR. Que era el número 100.

ADPR. Sí, era el número 100 el carnet mío. Cuando lo quité, habíamos un montón. Porque mi amiga (que ella verdaderamente era la que se merecía esto porque trabajó mucho), ahora ya no está haciendo nada. Ella tiene el 114 y otras menos.

LMR. Pero se presentaron todas a la vez.

ADPR. Pero nos presentamos un montón. Era un día de agua. Estuvimos allí toda la mañana. Pero, ya te digo, yo después me quedé contenta porque he ido a muchos sitios, y sigo yendo.

LMR. Sí, de eso también vamos a hablar. Su especialidad es el bordado, pero, ¿tiene el carnet de alguna otra o ha hecho alguna otra especialidad?

ADPR. No, pero ahora me están diciendo que por qué no quito el de ropa típica. Pero yo… me parece que no.

LMR. ¿Porque también hace ropa típica?

ADPR. Mira, aquí tengo los papeles con las bases que dicen que es en mayo. ¿Tú querías ver la fecha del carnet?

LMR. Luego lo vemos. ¿Le queda algún objetivo por cumplir? Yo creo que el gusanillo de la ropa típica la tiene…

ADPR. Yo la hago, a los chicos se las he hecho. Tengo hechas camisas, justillos, enaguas bordadas…

LMR. Hace el borde y la ropa.

ADPR. Sí. Y la sé hacer.

LMR. ¿Algo que le quede por aprender ahora mismo que le gustaría?

ADPR. No. Yo no voy a aprender nada. ¿Qué voy a aprender, que tengo ya una pata allá y otra aquí acá?

LMR. Bueno, nunca es tarde. No diga eso, que está usted estupenda.

ADPR. Ya te digo: con el borde he pasado buenos ratos, he ido a muchos sitios.

LMR. Ahora me cuenta eso. Usted trabajó con estas empresas (con la Casa de los Cojines, según me dijo). Después se acabó y siguió usted sola.

ADPR. Y empecé eso para los cursos.

LMR. Y encargos.

ADRP. No. No me gustan los encargos. En una reunión que fue en Mazo, una vez, me dijeron que era la única persona a la que no le gustan los encargos. Porque hay gente que tiene la avaricia del dinero, pero yo no sé si será que no me hizo falta para comer. A mí me gusta bordar lo que yo quiero y después que tú llegues y digas: «Ay, esto me gusta», lo veas y lo compres.

Mira, en Navidad me llamó una chica que conozco. Yo tenía dos chales bordados y me dijo que si los había vendido en Tenerife y le dije que no. Entonces me dijo que se los empaquetara y le dije que no, que a mí me gustaba más que los viera primero, pero ella me contestó que ya los había visto en la Feria de Artesanía de Mazo. Entonces, si es así, sí (que se los compró para dos hijas). Me gusta hacer lo que a mí me gusta y si a alguien le gusta, pues mejor, satisfecha.

LMR. ¿Qué oportunidades le ha dado la artesanía? Usted me comentó de viajar, de conocer.

ADRP. Bueno, yo cada vez que salgo a la calle vendo algo. Si son treinta euros, pues mejor (en casa no los hubiera ganado). Y vuelvo a bordarlo otra vez (eso que vendí).

LMR. Lo que vende trata de sustituirlo otra vez.

ADRP. Y eso: voy a la feria; siempre vendo.

LMR. Ha ido a las ferias de aquí.

ADRP. Sí. Ya voy dando la segunda vuelta. He ido a todos los pueblos, porque yo, porque sea en Garafía, no dejo de ir. Me llevan y me traen, no me mareo en la guagua. Este año toca en San Andrés y Sauces y el año que viene aquí que es la Bajada de la Virgen. Igual no voy porque siempre hay más gente que quiere venir, porque le doy sitio a otro. Se dice que la van a hacer en San Francisco: ¡mira tú lo lejos que me queda!

LMR. Ya usted irá viendo si ir.

ADRP. También he participado un poco en los talleres de costura de la Bajada de la Virgen.

LMR. De eso también quería que me contara.

ADRP. Ya te dije que la ropa de los cabezudos la bordé en la mayor parte yo. Carmen Nieves Duque Rodríguez [Mujer Destacada del Municipio de Santa Cruz de La Palma en 2020 por su labor en la organización de los talleres de costura en varias ediciones sucesivas de la Bajada de la Virgen de las Nieves] cogió el calzoncillo y me lo terminó dando. Y la enagua la bordé casi toda yo.

LMR. Así que usted ha sido colaboradora activa en los talleres de costura de la Bajada de la Virgen.

ADRP. Yo he ido a tres Bajadas de la Virgen. El último año fui menos porque mi hermana estaba mala, pero 2005 y 2010, fui a pleno. Y lo disfruté a pleno.

LMR. Era una oportunidad que tenía y compartía con otras artesanas.

ADRP. Teníamos un equipo de gente bueno. Y es una pena, porque les oigo como que este año no quieren o no sé qué. Porque sigo compartiendo con gente de esa época. Voy a Santo Domingo, por detrás de la escuela de los maestros. Hay un local que le dejan a una asociación de vecinos de San Telmo. Soy socia porque interesa tener gente para que dejen un local y den cosas. Y estamos el grupito que nos llevamos bien y compartimos. Vamos dos veces en semana. Pero no hay ninguna profesora, sino que cada una hace lo que quiere y, si una no sabe algo, otra la ayuda. Y así.

Mira, llevan dos años haciendo bolitas de Navidad con las telas. Que yo dije: «Mira en lo que están perdiendo el tiempo». Yo dije que no hacía, pero al final hice un montón porque todo el mundo quería, y hacía cuatro o cinco para cada uno. Y este año hice un montón para ellos; ellas les ponían más cosas. También hicieron angelitos. Este año hicieron un árbol e hice uno para cada uno de los chicos.

LMR. ¿Ve? Todavía le quedan todavía cosas que aprender. Son cosas que usted no hacía antes y ahora hace, así que sigue aprendiendo.

ADPR. Sí. Ellas dicen: «Vamos a hacer tal cosa». Pues la hago. Ahora están haciendo cosas con trapos, el patchwork, y vi una falda muy bonita que, si alguna la hace, yo le haré una para mi nieta.

LMR. Y, usted, ¿qué siente al bordar, qué piensa?

ADPR. Es mi distracción, si no fuera eso, me hubiera muerto. Porque, ¡imagínate!, mi marido estuvo tres años malo, sentado ahí en ese sillón, y yo aquí, en esta esquina, bordando. Y ahora estoy sola. Si no hiciera nada, ¿qué hacía? Por lo menos me siento ahí, escucho la tele y, si no estuviera ahí, ¿qué hacía? Yo a la calle no salgo mucho. Mis hijos me dicen que tengo que salir. Entonces voy a La Recova, al supermercado, llego hasta al muelle, voy a la oficina de ellos.

LMR. Claro, tiene usted que relacionarse también. ¿Y por las tardes?

ADRP. Por las tardes me siento en el sillón.

LMR. Y de la familia, ¿alguien ha heredado este oficio?

ADRP. Mi hija la mayor hace las cosas bien hechas: hace crochet, borda más o menos bien; pero, además, tengo otra más pequeña que ni coge la aguja.

LMR. Y, aparte de la Escuela de Artesanía de Mazo, ¿qué opciones hay, aquí en La Palma, para garantizar el aprendizaje? ¿Tal vez esas las asociaciones que usted me nombra?

ADRP. En las asociaciones no hay nadie que enseñe.

LMR. ¿Qué le diría usted a las nuevas generaciones?

ADRP. Antes, cuando yo iba, venía de Mazo esa señora a la que le pagábamos. De vez en cuando el Cabildo nos daba algún curso, pero nada, iba alguna chica joven. Estuvimos en un montón de sitios: en la Barriada 18 de julio, antes de tirar las casas, estuvimos en la parte alta y en la parte baja, en un local de Coros y Danzas de La Palma que nos lo prestaron; en donde último estuvimos fue en el Colegio del Puente, que nos prestaron una sala. Éramos mucha gente, pero después tenía que darse de alta la persona que venía a enseñar, a la que se le pagaba. Ya la gente no quiere venir porque no se daban de alta en la Seguridad Social.

LMR. Ya se empezó a regularizar todo. ¿Qué oportunidades existen ahora mismo?

ADRP. No, mira, nosotros sólo conseguíamos que el Cabildo nos diera algún curso, pero, por lo demás, nadie nos dio cursos. En San Pedro ahora hay un curso de mantones, que se lo he oído a las de la asociación de vecinos de San Telmo, que está subvencionado por el Ayuntamiento de Breña Alta. Pagan algo. También hay uno en Breña Baja, pero ese no está subvencionado y sale más caro.

Pero el problema también es que no hay hilos, el hilo de seda blanco no se consigue. Yo fui a un viaje a Santander con mi hija y mi nieta y estuve preguntando por las mercerías y compré los que encontré. Y mi hija me compró por Internet, pero parece nailon y te queda el borde levantado. Y ayer llegaron mi hijo Ramón y mi nuera Noemí y les dije que como ellos compraban todo por Internet, que si me conseguían los hilos. Y con la referencia, lo encontraron (lo que a ver ahora si viene). Yo tengo aquí de todos colores, pero del blanco siempre falla.

LMR. O sea, que tampoco es fácil conseguir los materiales.

ADRP. No, no, no hay hilos. Pero en San Pedro hay una mercería y mi nuera fue a preguntar y le dijo: que tiene de todos colores, pero el blanco, dice que el que lo hacía lo dejó y no hay.

LMR. También se habrán encarecido, me imagino.

ADRP. Un carrete de éstos vale casi tres euros y ahí tengo uno pequeño, como para una niña, o se puede aprovechar para un chal de traje típico. Y llevo un ovillo, o sea, que para uno grande no me da con uno. Yo los bordo dentro con colores que a mí me gusten, pero después me gusta matizarle con el blanco.

LMR. Queda muy bonito. Como usted comentó anteriormente, las oportunidades de ir a las ferias de la isla son estables, pero, ¿también ha viajado fuera?

ADRP. Sí, a Lanzarote he ido como tres veces. Fui al País Vasco, a Tolosa: era un sitio precioso, como metido en una montaña; por la noche, todo nevado y cuando por la mañana fuimos a ver la nieve, ya se había derretido. Lo pasamos muy bien.

Iba a buscarte los diplomas, pero los tengo en la otra casa. Y a Las Palmas y a Tenerife he ido como unas cinco veces. Este año fui a Tenerife, y a Las Palmas creo que voy a tener la oportunidad de ir: antes iba más gente de bordado, pero ya no van tantos.

Cuando fui a pedir los papeles, porque luego hacen una selección, le pregunté a Cami Santos si tenía oportunidad, y me dijo: «Claro, tienes cuarenta puntos por oficio tradicional, más los puntos que tú tengas». Pues fuimos una señora de Mazo que se llama Andreina (que creo que es de mi edad o incluso mayor), una señora de Garafía y yo. Y después había dos o tres con unas cuantas cositas (porque viven en Tenerife, pero son de aquí). Una de ellas vino a saludarme porque dice que conocían a mi marido.

LMR. O sea, que aventuras y experiencias sí han tenido. Usted sabe que este reconocimiento que se le va a hacer está enmarcado dentro del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por la reivindicación y la lucha que se ha promovido y que han llevado a cabo mujeres como usted. Entonces, queríamos preguntarle si usted ha visto diferencias o desigualdades en este ámbito de la artesanía por ser mujer.

ADRP. Yo me muevo poco, pregunto poco y me meto en nada. No, yo que te voy a decir «no».

LMR. Es una profesión que está feminizada y principalmente son las mujeres las que la ejercen.

ADRP. Yo no me meto en lo que hacen los demás y, directamente, nadie viene a decirme nada de lo que yo hago tampoco. Así que…

LMR. Bueno, ¿pero usted se ha sentido bien?

ADRP. A mí me gusta. Ya te digo, cuando me llamó Carolina de León, la de la Reserva de la Biosfera, yo le digo: «Yo, contigo, al fin del mundo». Ella me lleva y me trae. También soy una de las primeras que se apuntó libremente ahí y, aquí, en Santa Cruz de La Palma, teníamos un grupo bueno, pero ya se ha ido muriendo. Nosotras montábamos exposiciones en la Casa Salazar y en la Sala O’Daly y vendíamos.

Nosotros veníamos de la feria de Las Palmas, donde vendíamos, y poníamos las exposiciones y vendíamos; sobre todo, los extranjeros compraban cositas pequeñas. La verdad es que yo lo he disfrutado, lo he ganado y he tapado muchas faltas y me he comprado lo que me ha dado la gana. Que, ¡ojo!, a mí nunca me ha faltado, que mi marido llegaba, se vaciaba los bolsillos y lo administraba yo, y nunca me preguntó «en qué lo gastaste ni en que lo dejaste de gastar». Si me sobraba, pues lo llevaba a la Caja de Ahorros. ¿Que otro mes no me sobraba? Pues nada, bien gastado estaba.

Pero me parece que el dinero que yo gano, me parece a mí que lo gasto con más franqueza. Y si hacía una compra mal, pues decía: «El dinero era mío, que lo trabajé yo». Es una forma de pensar. Pero no era igual que decir de lo que él, mi marido, ganaba. Cuando llegaban unos Reyes, comprarles a las chicas oro (ahora no, pero antes sí se usaba) y lo compraba con lo mío. Y siempre tenía mi dinero. Iba a las ferias y lo que ganaba lo guardaba para compras, así, de cumpleaños o lo que fuera.

Y lo que te comenté de la reunión de Mazo (que preguntaron quién quería hacer encargos y yo no contestaba porque no me gustan), yo hago lo que me gusta y, si lo compran, pues bien. Si tú me pides que te haga algo, me tienes que decir qué quieres, los colores y demás, pero no suelo hacerlo así.

LMR. A usted le gusta a su forma y sus cosas. Si alguien quiere, tiene que decirle concreto todo, cómo lo quiere, y usted se lo hace.

ADRP. Sí. Y ahora ya no hay ni quien cisne [dibuje sobre un tejido lo que se va a bordar], porque el señor de San Pedro dice que está malo. Yo cisno algo, pero poco. Pero yo tengo cisnado que no lo voy a acabar de bordar.

LMR. ¿Qué le parece este reconocimiento? ¿Está contenta?

ADMR. Bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Me viene todo mal. (Ríe.) Dicen que vienen todos, y luego yo me voy el viernes. Y a mí me gusta dejar mis cosas recogidas y, con tanta gente en casa, no sé yo si podré. (Ríe).

LMR. Así que vinimos a desarmarle todo; bueno, pero compensa.

*Leticia Martín Ramos

Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma