NC critica el retraso de la Estación de Guaguas de la capital y dice que es un ‘Expediente X’

Nueva Canarias en Santa Cruz de La Palma se pregunta en nota de prensa “quién está defendiendo los intereses del municipio en las inversiones que se encuentran paralizadas”. “Tal es el caso de la Estación de Guaguas, prevista para la entrada sur de la ciudad, un proyecto que la formación considera ya un auténtico Expediente debido a las inexplicables razones por las que continúa en situación de bloqueo desde hace varios años”, añade.

Nueva Canarias denuncia “el evidente estancamiento que ha experimentado esta importante inversión para la capital que el Cabildo de La Palma mantiene a la espera de sucesivos informes que de manera misteriosa requieren años para su conclusión”.

“El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) 2016-2025, que se firma en el año 2017, incluía en la Línea 2 las infraestructuras y, entre ellas, la Estación de Guaguas de Santa Cruz de La Palma; para el año 2018 se estimaba 1.000.000 euros; año 2019, otro 1.000.000 euros y para el 2020, otro 1.000.000 euros”, detalla.

“Todo esto sufre retrasos y reprogramaciones, empezando por el Acta del 18 de junio de 2018 donde se señalan ‘los problemas de reforma y adaptación del proyecto antiguo, ya que el estudio de arquitectura ha desaparecido, por lo que el proyecto no podrá estar para antes de octubre del 2018...’ y a la vista está”, dice.

“Acta del 9 de enero de 2019: ‘... se acuerda incluir en la anualidad 2019 Estación de Guaguas por importe de 1.600.000 euros, sobre anualidad 2018, y se acuerda una reprogramación por importe de 200.000 euros...’. Resulta difícil de entender”, señala.

“Acta del 24 de septiembre de 2019: ‘... la Estación de Guaguas ya está en contratación de servicio. La modificación y adaptación del proyecto está a la espera del informe de Infraestructuras para la valoración de las ofertas, pero, lamentablemente, no entra en la anualidad 2018...’. Sin comentarios”, apunta.

“Acta del 6 de febrero de 2020: ‘... se informa que la Estación de Guaguas está pendiente de un informe de Infraestructuras para seguir la tramitación de la adjudicación del contrato de Dirección de obras y actualización del proyecto, así como la incorporación de crédito (programación y reprogramaciones dinerarias hasta el 2022)’. Vuelve el informe de Infraestructuras”, prosigue.

“Acta 16 de septiembre de 2020: ‘... la Estación de Guaguas se encuentra en tramitación del proyecto y Dirección Facultativa de la futura obra por el servicio de Contratación. Se han notificado las adjudicaciones, pero hay que esperar al 18 de septiembre de 2020 para ver si hay reclamaciones, y en caso de que no, se podrán formalizar los distintos contratos. Las actualizaciones se realizarán en las anualidades 2019 a 2023, existiendo crédito reservado para garantía en 2024. Dentro de la anualidad Fdcan 2019, sólo entrará la actualización del proyecto...’. Actualización que parece no llegar nunca”, continúa.

“Esto es Fdcan Línea 2 Infraestructuras -Estación de Guaguas Santa Cruz de La Palma- que a día de hoy no se sabe nada del informe de Infraestructuras, del proyecto, de la dirección de obra, de la adjudicación de contratos... etc., etc. Lo que sí sabemos es que el Cabildo Insular ha pedido una segunda prórroga para justificar la anualidad 2019 hasta finales del 2021”, afirma.

Para Nueva Canarias Santa Cruz de La Palma "la Estación de Guaguas es un galimatías, una confusión, un expediente que no termina de resolverse y una vergüenza, palabra ésta compartida por el equipo de Gobierno municipal en el pasado Pleno, pero que al mismo tiempo nos preguntamos: ¿Quién defiende los intereses de Santa Cruz de La Palma y su ciudadanía? Han pasado varios equipos en el Gobierno municipal y no hemos visto que ninguno levante la voz para exigir resolver esta situación, para exigir la agilización de dicha infraestructura en defensa de los intereses del municipio. Este es el relato. Cada cual que saque sus conclusiones”, concluye.