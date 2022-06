NC pide que “se den explicaciones” sobre el retraso en el cubrimiento del barranco de Las Nieves

Nueva Canarias en Santa Cruz de La Palma pide en un comunicado que “se den explicaciones de los criterios que cuestionan, ahora, el proyecto de cubrimiento del barranco de Las Nieves que se ideó con el objetivo de crear un nuevo espacio de esparcimiento en la ciudad”.

“En 2013 el Ayuntamiento solicitó un estudio de viabilidad técnica al Consejo Insular de Aguas. En 2018 el pleno capitalino aprobó una propuesta de Nueva Canarias para el desarrollo de trabajos de limpieza y embellecimiento en el barranco, aunque esta iniciativa nunca se llevó a cabo por el Consejo Insular de Aguas”, recuerda, y añade que “tras el estudio de viabilidad técnica, fue en 2020 cuando se anunció que el Consejo Insular de Aguas financiaría el proyecto para el encauzamiento y cubrimiento del tramo final del barranco de Las Nieves”, recuerda.

“Un año después, en 2021, el Ayuntamiento comenzó los trabajos de coordinación con el Consejo Insular de Aguas para dicha iniciativa, explicando, el alcalde, Juan José Cabrera Guelmes, que ‘el proyecto que finalmente se implementara mantendría plena sintonía con las propuestas presentadas por los finalistas del concurso internacional Richard H. Driehaus, que partían de la cubrición del barranco”. Sin embargo, aclara que ‘no era el momento de plantear el diseño urbanístico definitivo de la zona, sino emplazar su estudio a los meses siguientes“.

“Durante 2022, el Consejo Insular de Aguas (mes de mayo) proyecta 1,3 millones para evitar posibles inundaciones en el barranco de Las Nieves. Una intervención técnica para mejorar las canalizaciones y retirada de obstáculos del cauce hasta su desembocadura. ¿Qué ha pasado con el cubrimiento del Barranco de Las Nieves? Según el actual alcalde capitalino y a pregunta de la portavoz de NC, Maeve Sanjuán Duque, en el pasado pleno: ”El proyecto es de 12 millones de euros que de momento se descarta, no es prioritario“, relata. LLLa concejala de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán Duque, señala que ”es probable que el momento de recuperación que vive la isla de La Palma haya definido nuevas prioridades, o la no viabilidad del mismo, o motivos políticos o económicos. Lo cierto es que no lo sabemos con seguridad porque no se explican los motivos a la ciudadanía, como tampoco se explica la parálisis del proyecto de la Estación de Guaguas y otras iniciativas“.

“Gestionar no sólo es anunciar proyectos con foto y nota de prensa, también es explicar los motivos que, en ocasiones, paralizan los mismos porque, aunque no se entiendan los porqués, hay que hacer frente a las opiniones que la ciudadanía tiene al respecto. Tan democrático es anunciar una iniciativa como dar explicaciones de los motivos por lo que no se hacen”, concluye la concejala.