El PSOE celebra que Antona “recule” y acepte crear aparcamientos en la entrada sur de Santa Cruz de La Palma

El PSOE señala en una nota de prensa que “poco más de una semana ha tardado el alcalde del Partido Popular (PP) de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, en cambiar de opinión y recular de su propia negativa a crear un espacio de aparcamiento en la entrada sur de la ciudad, que rechazó en pleno ante la moción presentada por el Grupo Socialista para ejecutar esta intervención, que estaba prevista con el Cabildo el pasado mandato”.

“A este espectáculo”, añade, “nos está acostumbrando el alcalde de Santa Cruz de La Palma. A una gestión municipal marcada por los continuos vaivenes, donde hoy dice que no a algo para mañana opinar todo lo contrario”, argumentan desde el grupo Socialista, que, en cualquier caso, celebra que “finalmente nos haya dado la razón, foto mediante, para la ejecución de un proyecto que se ha encontrado hecho y que es importante para dotar de aparcamientos públicos a la capital”.

“En el colmo del cinismo político”, se apunta en la nota, desde el PSOE de Santa Cruz de La Palma indican que “el alcalde llega a afirmar literalmente en la nota de prensa que celebra que ‘se haya tenido en cuenta la petición que, personalmente, he efectuado a comienzos de este mandato para que este espacio estratégico de la entrada sur del municipio cuente con una bolsa de aparcamientos’. Una petición, se añade en la nota, ”que no solo estaba hecha y avanzada desde el anterior mandato al Cabildo, sino que votó en contra de la misma hace escasamente unos días. No se puede gobernar con tanta hipocresía política, tratando de tomar el pelo no solo al Pleno de la Corporación sino al conjunto de la ciudadanía de Santa Cruz de La Palma“.

“Es más”, sostienen que “el desmesurado afán de protagonismo del regidor capitalino, que parece que gobierna virtualmente la ciudad, es incapaz de aceptar ninguna propuesta que no salga desde su despacho, como es la de la creación de esta zona de aparcamiento en la que venía trabajando el exalcalde socialista Juan José Neris con el ex responsable insular de Infraestructuras, Borja Perdomo, en el pasado mandato”, argumentan los socialistas.

Desde el principal grupo de la oposición señalan que “la población de Santa Cruz de La Palma precisa de una gestión coherente, responsable y planificada, en lugar de la continua improvisación e las ideas peregrinas a los que nos está acostumbrado Antona y su equipo”.

Asimismo, reclaman al alcalde “respeto al Pleno de la Corporación” porque “no tiene justificación alguna que, una semana después de haber dicho que no en el espacio de representación de la sociedad de la capital palmera a un proyecto, salga con una nota de prensa bendiciendo el mismo”.

“Para Asier Antona si no sale en la foto y en el vídeo de turno, las propuestas e iniciativas municipales no existen, como ha quedado demostrado en esta esperpéntica actuación, que pone a las claras que Gobierna para las redes sociales y no para Santa Cruz de La Palma”, concluyen.